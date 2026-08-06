Abierta la convocatoria de Madridjoya Designers 2026, concurso que busca impulsar los nuevos talentos del sector

Madridjoya convoca el concurso Madridjoya Designers 2026 para reconocer nuevos talentos en joyería y relojería - IFEMA MADRID

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, Madridjoya, ha lanzado la nueva convocatoria de Madridjoya Designers 2026, una iniciativa que busca impulsar y dar visibilidad a nuevas firmas de joyería, relojería, estuchería e industrias afines.

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto en la página web de Madridjoya hasta el próximo 4 de septiembre. De esta manera, el día 10 se dará a conocer el fallo del jurado sobre los finalistas y el 14, el ganador a través de los canales oficiales de Madridjoya, según ha detallado la organizadora de esta cita, Ifema Madrid, en un comunicado.

La firma ganadora tendrá la oportunidad de exponer su colección sin coste en la próxima edición de la Feria dentro del espacio MINI, concebido para "destacar proyectos diferenciadores y nuevas marcas con propuestas creativas de valor".

Madridjoya Designers 2026 está dirigido a "diseñadores independientes, emprendedores y jóvenes firmas". El premio reconocerá a aquellos proyectos que destaquen por su "identidad de marca, creatividad, innovación y capacidad de conexión con el mercado".

Madridjoya se desarrollará entre los días 24 y 27 de septiembre en Ifema Madrid. Esta cita busca consolidarse como uno de los principales encuentros comerciales del sector en el país, mediante sus propuestas "innovadoras con potencial de crecimiento" en el mercado y su plataforma de proyección profesional.