Abiertas las candidaturas para participar en la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha abierto este jueves el plazo para presentar las candidaturas para participar en su próxima edición, que se celebrará del 15 al 18 de marzo en la capital, donde se presentarán las colecciones 'Autumn/Winter 2027/28'.

La convocatoria "marca el punto de partida de una nueva edición de la gran cita de la moda española", organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento, que mantendrá su vinculación con la ciudad como escenario de la moda y la creación contemporánea.

Los diseñadores y firmas interesados en formar parte del calendario pueden presentar su candidatura desde este jueves a través de la web oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, tal y como ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Con la apertura del proceso de candidaturas, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid comienza a configurar su próximo calendario. Diseñadores y firmas podrán participar en una edición concebida como un espacio para mostrar colecciones, generar visibilidad y conectar con profesionales, medios y otros actores vinculados a la industria de la moda.

De este modo, se afronta una nueva edición tras la convocatoria 'Spring/Summer 2027', en la que compartieron escenario firmas consolidadas, diseñadores emergentes y nombres internacionales, dentro de una programación que puso el foco en la diversidad de lenguajes creativos, la innovación y el oficio.