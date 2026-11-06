Advanced Manufacturing Madrid se despide con más de 13.000 profesionales

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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria Advanced Manufacturing Madrid, organizada por Easyfairs, ha bajado el telón de su 18ª edición tras recibir a más de 13.000 profesionales en los pabellones 2, 4 y 6 de Ifema Madrid, donde más de 600 empresas expositoras han mantenido 179.936 interacciones comerciales.

Reconocida este año por la Secretaría de Estado de Comercio como feria comercial internacional, la edición 2026 ha ocupado 34.500 metros cuadrados de exposición, un 5% más que el año anterior, y ha contado con más de un centenar de empresas que exponían por primera vez.

"Esta edición confirma que la industria necesita un lugar donde comparar antes de invertir: ver la tecnología funcionando, hablar con quien la desarrolla y aprender de empresas que ya han pasado por los mismos retos. El reconocimiento como feria comercial internacional, el crecimiento en superficie y la llegada de más de cien nuevos expositores demuestran que Advanced Manufacturing Madrid avanza al ritmo que marca el sector", ha afirmado el director general de Easyfairs Iberia, Oscar Barranco.

DECIDIR SIN ESPERAR A LA CERTEZA

La Keynote Session inaugural, en el Auditorium Bosch & JLL, ha corrido a cargo de María FG, conferenciante y consultora en inteligencia artificial, exdirectiva de Google y Meta con más de 25 años de trayectoria en Silicon Valley, que ha presentado "Velocity: El Sistema Operativo para la Incertidumbre", una ponencia sobre cómo liderar y dirigir cuando el cambio es tan grande y tan rápido como el actual.

"Las antiguas formas de planificar y ejecutar, en las que se esperaba a tener certeza, ya no funcionan, porque todo va muy rápido. Cuando las cosas cambian, el saber se queda obsoleto, y hay que avanzar y aprender deprisa. No podemos permitirnos el lujo de esperar a la certeza, porque no va a llegar. Y si la esperamos, llegaremos tarde y nuestro negocio sufrirá", ha advertido María FG.

La experta ha reconocido que Silicon Valley no tiene todas las respuestas, pero sí lleva muchos años trabajando de una forma más flexible, adaptada a tecnologías que cambian a gran velocidad.

"Estamos viviendo un momento apasionante, porque no solo está cambiando el software con la inteligencia artificial. También está llegando la parte física, y la combinación de ambas. Advanced Manufacturing Madrid es un sitio donde lo físico y el software se unen, un momento espectacular de cambio, progreso e innovación", ha señalado.

LA DEFENSA, UNA OPORTUNIDAD QUE MADRID NO QUIERE DEJAR PASAR

Con un 24 % de las empresas explorando la defensa como vía de crecimiento, según el estudio El nuevo orden industrial, costes, geopolítica y transformación inteligente en España, elaborado por Advanced Manufacturing Madrid, el bloque dedicado a este mercado en el Ágora ha sido uno de los ejes del programa.

Airbus Defence, ISDEFE, ITP Aero, SENER o General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas, entre otras compañías, han analizado las oportunidades que abre para el tejido industrial español, desde los materiales ligeros y las tecnologías duales hasta el salto del prototipo al éxito comercial.

El ecosistema madrileño ha tenido también su propio espacio de debate. Jaime Martínez Muñoz, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con el sector.

"En la Comunidad de Madrid tenemos una industria que no nos acabamos de creer; basta ver la calidad y el compromiso con el talento de las empresas que están hoy aquí. Esta oportunidad no es pasajera ni una moda. Nos tomamos muy en serio el sector industrial de la defensa, con el respaldo del plan industrial y de iniciativas en financiación, talento, internacionalización e inversión. No tendríamos perdón si la Comunidad de Madrid pierde esta oportunidad", ha señalado.

Por su parte, Marola Balmes, presidenta de la Comisión de Industria de Defensa y Aeronáutica de Madrid de AECIM, ha destacado el efecto tractor del sector sobre la competitividad de las empresas: "La defensa es un sector extremadamente demandante, riguroso y estricto, un desafío para toda empresa que quiera entrar y crecer en él. Pero también es un sector que tracciona, que hace a la empresa mucho más competitiva y la prepara para enfrentarse a un mundo global y complejo, con lo cual es una tremenda oportunidad".

Balmes ha puesto además el foco en el talento como condición para responder a las grandes compañías tractoras: "Lo que buscan es una cadena de suministro con la calidad necesaria, que cumpla plazos y en la que puedan confiar, y parte de esa confianza pasa por el talento. No hablo solo de ingenieros, sino también de personal de fábrica: soldadores, plegadores o mecanizadores. Tenemos que explicar que la defensa genera empleo estable y de calidad y, si hace falta, salir a atraer talento a Madrid, que es un polo de atracción importante a nivel internacional".

CASOS REALES PARA TRANSFORMAR LA FÁBRICA

Más de 140 ponentes han compartido su experiencia en el Auditorium Bosch & JLL, el Tech Forum IFS y el Ágora. La automoción ha sido uno de los hilos conductores del congreso, con la participación de Mercedes-Benz, Nissan y EBRO Motors, que han explicado cómo están afrontando los cambios tecnológicos y organizativos, de la ejecución de proyectos de automatización a la ciberseguridad industrial.

Ramón Fernández Blanco, Digital Product & Cybersecurity Manager de EBRO Motors Group EV, ha puesto cifras al riesgo de no proteger la planta: "La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para la automoción, tanto en las plantas como en el propio vehículo, por el impacto que tiene no hacer las cosas bien. Se estima que cada día de planta parada a consecuencia de un ciberataque le cuesta a una compañía unos 2,3 millones de euros. Y el reto es que muchas plantas funcionan con equipos que no se diseñaron para estar conectados, así que hay que protegerlos sin detener la producción".

La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes han centrado buena parte del Tech Forum IFS, con sesiones sobre la Physical AI aplicada a la automatización industrial, de la mano de Krause Automation, o sobre el potencial de la computación cuántica en las operaciones, con Quantum Mads y Telefónica. Este escenario ha acogido también el evento final del proyecto europeo RESINSURF, mientras que el Ágora ha cerrado el programa con la VII Jornada de Materiales Compuestos de AEMAC.