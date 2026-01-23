La AEHM y CaixaBank Hotels & Tourism refuerzan su colaboración turística

Archivo - Turistas se acercan a un puesto de Información turística en el centro de la ciudad, a 3 de junio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y CaixaBank Hotels & Tourism han formalizado en el marco de Fitur 2026, la renovación de su convenio de colaboración, por el que reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sector turístico y hotelero de la Comunidad de Madrid, ha informado AEHM en un comunicado.

El acuerdo se ha rubricado en el stand de la AEHM en Fitur, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Asociación, Gabriel García Alonso, y del director comercial de Empresas en la dirección territorial de CaixaBank, José Góngora.

La continuidad de esta colaboración consolida "una relación estable y fructífera basada en el intercambio de conocimiento y en la participación de CaixaBank en distintas iniciativas de promoción turística desarrolladas por la AEHM".

A través de su línea de negocio especializada, Hotels & Tourism, la entidad financiera mantiene una apuesta firme por el tejido hotelero, reforzando su proximidad con los alojamientos turísticos y promoviendo un modelo de apoyo adaptado a las necesidades reales del sector.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Durante la firma, Gabriel García Alonso ha destacado que "este acuerdo supone reforzar una alianza estratégica con un socio imprescindible para el sector turístico madrileño". "El respaldo continuado de CaixaBank es clave para seguir avanzando en el crecimiento, competitividad y propósito de nuestros establecimientos", señalan.

Por su parte, José Góngora ha señalado que "para CaixaBank Hotels & Tourism es prioritario acompañar al sector hotelero madrileño en un momento de gran dinamismo y proyección internacional". "Renovar este convenio con la AEHM nos permite seguir ofreciendo soluciones financieras y de valor adaptadas a un sector estratégico para la economía regional, apoyando su innovación, sostenibilidad y capacidad de atracción de turismo de calidad", agrega.

Madrid atraviesa uno de los mejores momentos turísticos de su historia, consolidándose como un destino urbano de referencia internacional tanto para ocio como para negocios.

En 2025, la Comunidad de Madrid ha confirmado la fortaleza del sector turístico, que ha generado 28.569 millones de euros, equivalentes al 8,7 % del PIB madrileño, lo que supone un crecimiento del 7 % respecto al año anterior.

Además, la capital ha revalidado su posición como uno de los grandes destinos MICE del mundo. La ciudad acaba de ser reconocida, por séptimo año consecutivo, como Mejor Destino Mundial de Turismo de Reuniones y Congresos en los World Travel Awards 2025, lo que consolida a la capital como líder global en este segmento.