Alcalá de Henares y AEDHE refuerzan su colaboración en Fitur para impulsar el turismo como motor económico

Presentación en el estand del Ayuntamiento de Alcalá en Fitur 2026

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) han reforzado este miércoles su colaboración en la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, con el objetivo de consolidar el turismo como motor económico y de empleo para la ciudad y su entorno, según ha destacado la alcaldesa, Judith Piquet.

La regidora ha intervenido en el acto 'Un nuevo impulso', organizado conjuntamente con AEDHE en el estand alcalaíno, donde ha subrayado el papel fundamental de los empresarios y emprendedores en el desarrollo socioeconómico local, resaltando su esfuerzo, capacidad de adaptación y compromiso con el progreso de la comarca.

Piquet ha puesto en valor la trayectoria de AEDHE, que este año celebra su 50º aniversario, destacando medio siglo de trabajo "al pie del cañón" representando a las empresas de la zona, velando por sus intereses y contribuyendo a propiciar un entorno más estable, favorable y estimulante para el sector empresarial.

"Además lo han hecho siempre sin perder de vista todos esos cambios que han ido experimentando en nuestra sociedad, su capacidad de adaptación también a las transformaciones derivadas de la revolución tecnológica o la globalización", ha remarcado.

La alcaldesa ha señalado que uno de los grandes retos actuales es el impulso del turismo, una línea estratégica para su Gobierno, al considerarlo "uno de los motores más importantes y decisivos" para la creación de empleo y el desarrollo económico de la ciudad y su entorno".

En este sentido, ha remarcado la importancia del apoyo de AEDHE en la búsqueda de nuevos equipamientos turísticos y de inversores, así como en la ampliación de la capacidad hotelera y de espacios para la organización de eventos y congresos.

Piquet ha expresado la ambición compartida de posicionar a Alcalá de Henares en un lugar destacado dentro de la industria turística y de congresos, tanto en la Comunidad de Madrid como en España, para lo que ha considerado "fundamental" la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y los empresarios.

"La región necesita empresas y emprendedores como vosotros para generar empleo para dinamizar la economía, para abastecer nuestros mercados para modernizarnos de pleno en la era digital del conocimiento y sobre todo para crear esos puestos de trabajo tan necesarios", ha señalado.

Por su parte, la presidenta de AEDHE, Laly Escudero, ha señalado que Alcalá "es hoy un destino consolidado", cuyo futuro pasa por la desestacionalización, la diversidad diversificación y la colaboración público-privada.

En este sentido, ha agradecido al Gobierno de Piquet por su "compromiso" con una visión turística de la ciudad que "complementa su oferta actual y que permite el crecimiento desde un marco de desarrollo equilibrado de la ciudad".