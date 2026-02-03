La Alianza para la Innovación Urbana reunirá ciudades y emprendedores para dialogar sobre el urban tech

La Alianza para la Innovación Urbana reunirá ciudades y emprendedores para dialogar sobre el futuro del urban tech. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para la Innovación Urbana reunirá ciudades y emprendedores para dialogar sobre el futuro del urban tech el 11 de febrero, un nuevo encuentro centrado en los retos urbanos y en las soluciones tecnológicas que impulsa el ecosistema emprendedor.

Bajo el lema 'Emprendimiento innovador como palanca para la transformación urbana', la Innovación Urbana celebrará a partir de las 17 horas, en la sede del International LAB - Madrid Innovation, "una sesión dinámica" que reunirá a representantes de ciudades, startups innovadoras y empresas consolidadas del ámbito urban tech, con el objetivo de "conectar retos urbanos, ideas y soluciones tecnológicas", ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

La jornada está organizada en colaboración con el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Las Rozas Innova, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Red Innpulso, y se enmarca en las actividades de la Alianza para la Innovación Urbana, impulsada por el Foro de las Ciudades de Madrid, organizado por Ifema Madrid.

Durante el encuentro, responsables públicos y agentes del ecosistema innovador compartirán visiones, experiencias y propuestas para avanzar en la transformación de las ciudades hacia "entornos más sostenibles, eficientes y centrados en las personas".

Por parte de las administraciones locales participarán el titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño; la vicepresidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y la concejal delegada de Transformación Digital, Transparencia y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas, María Belén Fernández-Salinero García, en representación de la Red Innpulso.

SOLUCIONES INNOVADORAS DESDE EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Como respuesta a las necesidades y desafíos planteados por las ciudades, la jornada presentará también soluciones desarrolladas por cuatro startups y dos empresas consolidadas, que mostrarán cómo la innovación tecnológica puede aplicarse "de forma práctica al entorno urbano".

Bajo la coordinación del responsable de Innovación Abierta de Las Rozas Innova, Alberto Acosta, se conocerán las propuestas de: - Chargia, con Eduardo Medina; Innciso, con Marta Molina; Zoometrics, con Diana Barrantes; Letmecharge, con Uliniana Torkunova; Full&; Fast, con Borja Santos - THINGER.IO, con Jorge Trincado.

LA ALIANZA DE LA INNOVACIÓN URBANA

La Alianza para la Innovación Urbana es una iniciativa del Foro de las ciudades de Ifema Madrid que tiene como objetivo generar espacios permanentes de encuentro entre diferentes organizaciones y administraciones públicas para avanzar en el debate proactivo de la construcción de "ciudades innovadoras y enfocadas hacia el desarrollo sostenible".

"Es un espacio abierto, transversal y dinámico que ayudará en la transformación innovadora de los territorios a las entidades locales, empresas y profesionales de diferentes disciplinas", ha indicado Ifema.

Forman parte de la Alianza: Ayuntamiento de Madrid; Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid; Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI); Red Innpulso; Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Federación de Municipios de Madrid (FMM); Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae); Madrid Capital Mundial; Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT); Real Estate Futures Institute; Universidad Europea; Iclei Europa y Asociación Española de Normalización (UNE).