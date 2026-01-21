Almeida presenta Madrid en Fitur como una ciudad "inabarcable" en la que vivir experiencias las 24 horas del día

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la mesa redonda 'Turismo, ciudades y desarrollo. Diálogo entre líderes iberoamericanos', a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la capital como una ciudad "inabarcable" en la que el visitante puede vivir experiencias las 24 horas del día.

"Necesitarías toda una vida para poder vivir esta ciudad", ha destacado Almeida en declaraciones a los medios durante la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, marcada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba).

Así, el regidor ha invitado a los turistas que se animen a descubrir Madrid a través de todas las experiencias que ofrece a quien la visita, desde un desayuno con chocolate con churros en establecimientos emblemáticos como San Ginés, hasta paseos por el entorno de Plaza de España y la Casa de Campo, comidas en locales tradicionales como Casa Mingo o recorridos por el eje Prado-Recoletos para disfrutar de la riqueza monumental.

A ello, ha sumado la posibilidad de recorrer los distintos barrios de Madrid y la amplia oferta cultural que ofrece en espacios como Matadero.

"Tenemos un año por delante con acontecimientos realmente importantes, 10 conciertos que va a hacer Bad Bunny en el Metropolitano, que la Fórmula 1 venga por primera vez después de 40 años a la ciudad de Madrid, esa cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se va a celebrar en noviembre y por todo eso entendemos que Madrid va a seguir siendo un destino enormemente atractivo y competitivo en un mundo como el del turismo", ha subrayado Almeida.

Igualmente, el alcalde ha animado a ampliar la experiencia más allá de la capital y conocer otros municipios de la Comunidad de Madrid, como el Valle del Lozoya al norte, Alcalá de Henares en el este, Navalcarnero en el oeste y Aranjuez en el sur, destinos que, a su juicio, "merecen muy mucho la pena".

Preguntado por el efecto económico que puede generar el accidente ferroviario de Adamuz en Fitur, el alcalde de la capital ha señalado que "es lo de menos". "Yo creo que todos estamos pensando en las víctimas, en el acompañamiento y que si Fitur tiene un impacto económico, yo creo que es lo de la menor de las consecuencias que ha tenido ese accidente", ha concluido