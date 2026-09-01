La alta gastronomía se cita en el Gran Premio de F1 de Madrid con chefs Michelin y experiencias VIP

Archivo - La Azotea, espacio gastronómico sobre La Monumental en el circuito de F1 de Madrid - MATCH HOSPITALITY - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se celebra en Madrid del 11 al 13 de septiembre que vuelve a acoger esta cita 45 años después, desplegará una ambiciosa apuesta gastronómica con sello Michelin y Soles Repsol que situará la alta cocina española al mismo nivel que el espectáculo deportivo.

En concreto, la propuesta gastronómica de Madring, de la mano de Match Hospitality, reunirá en estos tres días a chefs con estrellas Michelin y Soles Repsol más laureados de España como Quique Dacosta, Paco Roncero, Iván Cerdeño, Lucía Freitas o Jordi Roca, entre otros, en un programa de 'Official Hospitality' que consta de hasta 12 experiencias VIP diferentes.

Carla Heras, Event Delivery & Operations Lead de Match Hospitality, ha destacado la amplia oferta gastronómica que se ofrece en el Gran Premio de Madrid. "La gastronomía siempre fue uno de los ejes de nuestra propuesta. España tiene una reputación enorme en cocina, así que sabíamos que nos enfrentábamos a un público local muy exigente y a visitantes internacionales con expectativas altísimas", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha valorado como cada uno de los espacios tiene "su propia personalidad y una forma distinta de vivir la F1", ya que la oferta gastronómica también cambia según dónde estés dentro de Madring. "Desde Club 91, que es nuestra propuesta más lujosa con seis chefs con estrella Michelin y más de diez estaciones de cocina en directo; a La Azotea, donde reunimos a algunos de los nombres más reconocidos de la gastronomía madrileña y española para crear una propuesta que encaja con el ambiente del 'rooftop': tapas, cócteles y ese momento en el que empieza a caer la tarde", ha explicado.

Además, Heras ha subrayado que en el espacio de Podium Stand buscaban "algo completamente distinto". "Traemos el ambiente de un mercado español al circuito, con estaciones de tapas y una propuesta creada por Paco Roncero", ha apuntado.

Por otra parte, ha indicado que en la zona Mirador se busca un "espíritu más mediterráneo, con tapas y propuestas 'pop-up'", mientras que la zona Traction Club se busca "algo más íntimo y sofisticado, con cocina en directo, tapas gourmet y un ambiente de club privado" y en el Ignition Club, "con una energía muy ligada al motorsport, se mezcla cocina española e internacional en un formato más dinámico y social".

Igualmente, también se cuenta con La Terminal, el espacio "más informal, como punto de encuentro para fans, con una oferta pensada para acompañar todo lo que pasa alrededor", ha subrayado.

De esta forma, la oferta gastronómica integrará una identidad culinaria propia en cada uno de sus recintos del circuito, combinando espacios VIP exclusivos con alta cocina, cocina internacional, productos de proximidad y bodegas de renombre.

TAPAS, MERCADOS MADRILEÑOS Y SABORES CASTIZOS

Club 91 y Podium Stand, situados en la recta principal frente al podio, compartirán una ubicación privilegiada. En la planta baja, Club 91 contará con referentes de la cocina como Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Coco Montes, Rodrigo de la Calle, Lucía Freitas y Paco Pérez. Por su parte, Paco Roncero estará al frente de Podium Stand con una propuesta inspirada en los mercados tradicionales madrileños y sus sabores castizos contemporáneos.

Mientras, La Azotea, ubicada en La Monumental -la curva más icónica del circuito-, cuenta con una estructura de cuatro plantas, terraza panorámica y 'afterparty' el sábado y reunirá a grandes figuras culinarias como Mario Sandoval (Coque), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Roberto Ruiz (Barracuda MX), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Cebo), Javier Bonet (Sala de Despiece) y Gianni Pinto (Noi), mientras que la propuesta dulce se completa con Jordi Roca (Rocambolesc) y Oriol Balaguer.

El despliegue de Madring se completa con propuestas diseñadas para atender la diversidad de los aficionados de la cita automovilística. Así, La Terminal adoptará también un formato dinámico de tipo mercado, mientras que El Mirador apostará por 'pop-ups', 'food trucks' y talento emergente de la escena gastronómica local. Ignition Club ofrecerá una propuesta de carácter más internacional, pensada para un público global, y Traction Club centrará la experiencia en la cocina en vivo, con protagonismo del producto y de su ejecución.

MARIDAJE CON LOS VINOS DE LA DO TORO DE NUMANTHIA

La oferta se acompañará en los distintos espacios de una cuidada selección de bebidas que incluye cerveza, refrescos y vino español. La bodega oficial de este Gran Premio será Bodega Numanthia, perteneciente al grupo de lujo LVMH y adscrita a la DO Toro, que aportará sus etiquetas representativas en esta cita deportiva.

Así, la bodega española llevará al circuito madrileño sus vinos Numanthia 2020 y Termes Blanco 2025, que serán las etiquetas oficiales que representarán a la bodega zamorana durante la celebración de esta cita deportiva.

"Nos hace especial ilusión representar la artesanía española en un evento de este calibre y poner en valor nuestro patrimonio único de viña vieja, del que nacen unos vinos con personalidad que, sin duda, sorprenderán y enamorarán a los invitados", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el responsable comercial y de marketing de Bodega Numanthia, Martin Derier.

Por su parte, Heineken, partner global y cerveza oficial de la Fórmula 1, reforzará su apuesta en la cita madrileña, impulsando activaciones, espacios de encuentro y propuestas de entretenimiento que buscan extender la Fórmula 1 más allá de la competición.

Como cerveza oficial y exclusiva en las categorías de cerveza y tinto de verano de Madring, Heineken estará presente en los principales espacios de consumo, hospitalidad y encuentro del circuito. Así, en la Fan Zone, Heineken 0.0 desarrollará un espacio propio con experiencias exclusivas, entretenimiento y música.