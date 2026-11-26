La normativa que viene y el relevo profesional centran el cierre de la Semana de la Electrificación y la Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Electrificación y la Descarbonización, Genera y Matelec, ha cerrado este jueves su edición 2026 con una jornada centrada en la futura normativa, la mejora de las instalaciones, el desarrollo de nuevos modelos energéticos y la apuesta por la formación para la nueva generación de profesionales de la electricidad.

Genera y Matelec han culminado así en los pabellones 7,8,9 y 10 de Ifema Madrid una actividad comercial y formativa de tres días dedicada a las tecnologías, las infraestructuras y las capacidades profesionales necesarias para avanzar en la transición energética, tal y como ha informado el recinto ferial en un comunicado.

El Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores, una de las citas más queridas de Matelec, ha puesto el broche final a El Mundo del Instalador con una entrega de premios que ha reconocido el talento y la preparación de los futuros profesionales del sector.

Organizado por Fenie, el certamen ha celebrado su XIX edición con un récord de 47 participantes y con Diego Márquez, representante de Córdoba, como ganador del primer premio, dotado con 2.500 euros. Jesús Silva, de Badajoz, ha obtenido el segundo puesto, premiado con una bicicleta eléctrica valorada en 2.000 euros; mientras que Iker Calvo, de León, ha completado el podio con un maletín de herramientas.

El orgullo de pertenecer al oficio y la Formación Profesional (FP) han marcado las intervenciones de la ceremonia. La secretaria general de FP, Esther Monterrubio, ha reivindicado una formación ligada al trabajo en el taller y a la colaboración con las empresas, y ha recordado que la digitalización y la transición energética necesitan profesionales capaces de trasladarlas a instalaciones seguras y útiles para las personas.

Por su parte, el director de La Semana, Alberto Leal, ha reconocido la labor de los tutores y formadores y las oportunidades que ofrece el sector, mientras que Jesús Román, de Fenie, ha felicitado a los participantes por su compromiso y ha destacado el valor del certamen para mostrar sus conocimientos y su talento.

El concurso ha reconocido también distintas capacidades del oficio. Ismael Martínez, de Ávila, ha recibido el premio al más rápido, con una beca de 1.000 euros; Ernesto Toboso, de Cádiz, al más organizado; y Alejandro Ramos, de Alicante, al más sostenible. Francisco Javier Lozano, de Cáceres, ha sido distinguido como mejor compañero, con un premio de 500 euros, y David Calvo, de Palencia, ha obtenido la mejor puntuación teórica, reconocida con 1.000 euros.

INSTALADOR ELÉCTRICO, UN OFICIO DE FUTURO

La mesa 'Los oficios que hacen posible el futuro', en El Mundo del Instalador, ha destacado la evolución tecnológica de estas profesiones. Acercar esta realidad y sus oportunidades laborales a los jóvenes es también el propósito del portal eselectrico.es, presentado durante la jornada.

En el Foro Apiem, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha presentado su modelo de escuelas municipales de formación, que conectan a personas que buscan empleo con sectores que necesitan profesionales, como el eléctrico.

Sus cursos, diseñados según las necesidades de las empresas, combinan formación breve y práctica con acceso directo al mercado laboral y, según el balance expuesto, el 70% del alumnado accede directamente a un empleo.

FIN A LAS JORNADAS DEL GLOBAL FORUM

Las redes de calor y frío han centrado tres sesiones del Ayuntamiento de Madrid vinculadas al proyecto Probono y al desarrollo de estas infraestructuras.

Los encuentros han abordado la inversión privada en nuevos desarrollos como Madrid Nuevo Norte, el marco regulatorio de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, con la participación de ADHAC y las posibilidades de extender estas soluciones de descarbonización a otros barrios.

La sesión del Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (Oreve) ha destacado el coste y el desconocimiento de las ayudas como barreras para renovar las viviendas. Según los datos presentados, el 76,2% de los propietarios que necesitan rehabilitar no lo hace por motivos económicos.

Los participantes han reclamado diagnósticos técnicos previos y ayudas más accesibles para adaptar las instalaciones eléctricas a la aerotermia, la recarga de vehículos y los nuevos consumos de los edificios. También han destacado la importancia de que los compradores conozcan el estado de las instalaciones antes de adquirir una vivienda y de planificar las actuaciones en las comunidades de propietarios.

Por su parte, Anfalum y UNE han abordado el futuro pasaporte digital de producto europeo, que se presentará oficialmente el próximo 4 de diciembre, como herramienta de trazabilidad y competitividad para la iluminación.

El portavoz de la Comisión Europea, Óscar Nieto, ha explicado su marco de desarrollo, mientras que Timoteo de la Fuente, presidente del comité de normalización CTN 333, ha destacado su carácter de instrumento vivo, que incorporará información de distintos agentes durante todo el ciclo de vida del producto.

La jornada 'Electrificar la movilidad' ha reunido las demandas de coordinación, capacidad de red y certidumbre para avanzar en la electrificación del transporte.

El presidente de AEDIVE, Joan Hinojo, ha defendido modelos de negocio rentables y orientados al usuario, mientras que Manuel Muñoz, de Endesa, ha reclamado una regulación que facilite el despliegue.

Por su parte, Lidia León, de EMT Madrid, ha cifrado en un 65% el ahorro de los autobuses eléctricos respecto al diésel, y Albino Pérez, de Grupo Ruiz, ha reivindicado el transporte público y la movilidad compartida como vías de descarbonización.

OTROS FOROS QUE TERMINAN

La jornada de UNEF ha cerrado el Foro Genera Solar con las oportunidades que abren los reales decretos de autoconsumo y comunidades energéticas, recién aprobados por el Consejo de Ministros. El director general de UNEF, José Donoso, ha destacado el autoconsumo como "un enorme motor de industrialización y electrificación" para España.

El almacenamiento y la estabilidad regulatoria han centrado también el debate. Pedro Roca, de Konery, ha reclamado avanzar en baterías para aprovechar los excedentes solares, mientras que José C. Díaz, de Sotysolar, ha pedido un acuerdo de Estado para impulsar el autoconsumo y ha apuntado que "cuanta más energía verde, más competitividad y más independencia energética" se genera.

Por su parte, el Foro CAE ha dedicado su última jornada al trading y la financiación de proyectos de eficiencia energética, la agregación de ahorros en el sector residencial y la aplicación de los certificados a la industria.

Las sesiones de Anese y A3E han abordado las posibilidades de estos instrumentos para facilitar inversiones y convertir los ahorros energéticos en un incentivo económico para empresas y hogares.

El Centro de Convenciones Norte ha completado la programación con la jornada del Ciemat sobre sus 40 años de investigación en energías renovables y el encuentro de Anpier sobre el futuro de la generación fotovoltaica en España.

Los grupos de trabajo de Global Mobility Call han abordado, por su parte, los retos de la movilidad, cerrando tres días de intercambio de conocimiento entre investigadores, empresas y profesionales de la transición energética.

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización cierra así una edición que ha conectado la generación renovable con las tecnologías, las instalaciones y los profesionales que hacen posible su aprovechamiento.

Genera y Matelec volverán a reunir al sector en Ifema Madrid en su próxima convocatoria, del 16 al 18 de noviembre de 2027, para seguir avanzando en la electrificación y la descarbonización de la economía.