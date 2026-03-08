ARCOmadrid cierra su edición de 2026 con 95.000 visitantes y un impacto económico en Madrid de 195 millones de euros

Europa Press

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

ARCOmadrid cierra las puertas este domingo 8 de marzo en Ifema Madrid de su 45 edición con un balance "favorable" tanto en asistencia como en actividad comercial. La organización prevé alcanzar la cifra global de 95.000 visitantes y destaca la presencia alrededor de 40.000 profesionales de todo el mundo.

Con la participación de 211 galerías de 30 países, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo y la ciudad de Madrid ganan peso y reconocimiento en el actual panorama internacional del arte, consolidándose como una cita imprescindible para el mercado del arte en España y un punto clave de encuentro e intercambio entre Europa y Latinoamérica.

En esta 45 edición se ha contado con la representación de alrededor 1.300 artistas, con una presencia de mujeres que vuelve a aumentar y se sitúa en un 40%, según el informe elaborado por MAV -Mujeres en las Artes Visuales-.

Además, se ha generado un impacto económico en Madrid estimado en 195 millones de euros, además de contribuir al mantenimiento de 1.475 puestos de trabajo.

La directora de Arco, Maribel López, ha destacado que esta edición la feria ha tomado "más riesgos" respecto a años anteriores y se ha mostrado "orgullosa" con el trabajo de las galerías. "Han sido muy valientes en los montajes, en la manera de pensar sus espacios como exposiciones", ha declarado a Europa Press.

Además, López ha subrayado que la escena artística española vive "un gran momento" y ha puesto el foco en el mayor porcentaje de participación de artistas femeninas, mejorando la paridad en "las galerías más jóvenes". "Estamos contentas de que sea así y sabemos que incluso puede crece", ha añadido.

ADQUISICIONES

Entre las adquisiciones más importantes destacan las 17 compras que ha realizado el Ministerio de Cultura por valor de 402.760 euros para el Museo Reina Sofía. De los 14 artistas, nueve de ellas de mujeres, ocho son españoles y seis de otros países (cuatro de ellos latinoamericanos).

Concretamente se trata de: Annette Messager, Claudia Andujar, Ester Chacón, La Ribot, Kapwani Kiwanga, Venuca Evanán, Amparo de la Sota, Ana Laura Aláez, María Alcaide, Pere Noguera, Oriol Vilanova, Ángel Bados, Joan Gelabert y Roberto Jacoby.

Las adquisiciones se han centrado sobre todo en arte español o en galerías españolas, atravesando un siglo de prácticas artísticas, con artistas que van desde los 34 años de María Alcaide (la más joven), hasta los 94 años de Claudia Andujar.

En el caso de la Fundación ARCO, la entidad ha ampliado los fondos de su Colección con la adquisición de siete obras sufragadas con la recaudación de la Cena Fundación ARCO, celebrada el martes 3 de marzo. Las obras adquiridas, con la asesoría de Tania Pardo, directora del Museo CA2M, y Joanna Zielinska, conservadora del Museum of Contemporary Art Antwerp (M HKA), corresponden a Abraham Cruzvillegas -Chantal Croussel-, Lia D Castro -Martins & Montero-, Katinka Bock -Meyer Riegger- y Janis Rafa -Callirrhoë-. A estas se suman las obras de Ana Laura Aláez -The Ryder-, adquirida con el apoyo del Consejo Internacional de la Fundación ARCO, de Amparo de la Sota -Galería Alegría-, procedente de la donación de Frèderic Malle, y de Sheida Soleimani -Harlan Levey Projects-, del Club Matador.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha concedido su premio ARCO 2026 a los artistas Los Bravú, Federico Miró y LUCE. Las obras seleccionadas han sido respectivamente: la pintura 'En la grieta brilla el deseo' (2025), de la galería El Apartamento; el biombo con intervención pictórica 'Sin título' (2026), de F2 Galería, y las fotografías Toldo Cruces Almería (2024), de la galería 1Mira Madrid. Todas ellas se incorporarán a la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles.

El Ayuntamiento de Madrid ha adquirido cuatro obras en la Feria, por más de 71.100 euros, que pasarán a formar parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la capital. Entre las obras adquiridas se encuentra 'Ritmo del mundo' (1984), de la artista madrileña Patricia Gadea, la escultura 'Hemos traído al mundo a todo el mundo. Y jamás mejor dicho' (2002), de Elena Blasco, la instalación 'Old Master' (Cézanne) (2017), del catalán Oriol Vilanova, y 'Wayward' (2022), del creador madrileño Daniel Canogar.

En el caso de la Junta de Andalucía, el incremento del 45% del presupuesto para adquisiciones ha permitido comprar once piezas, a través de nueve galerías, que se incorporarán a los fondos públicos del CAAC y C3A. Con una inversión de 145.134 euros, la selección reúne obras de Victoria Gil, Christian Lagata, Julia Llerena, Regina de Miguel, Cristina Mejías, Julia Santa Olalla, Fernando Clemente, Natalia Domínguez y María Alcaide. Las obras han sido adquiridas en las galerías: Alarcón Criado, Rafael Ortiz, Àngels Barcelona, ArtNueve, Formato Cómodo, House of Chappaz, Maisterra, Sabrina Amrani y T20.

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) refuerza la colección del museo con la adquisición de una treintena de obras procedentes de ARCOmadrid 2026. El valor global de las piezas que engrosarán los fondos del IVAM asciende a 555.000 euros correspondiente a 30 obras de 23 artistas, 19 de ellas mujeres.

Además, Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma incorpora cinco obras. La Fundación María Cristina Masaveu Peterson ha comprado catorce obras de artistas como Alicia Martín y Susana Solano -Rafael Pérez Hernando-, Esther Chacón Ávila -José de la Mano-, Amparo de la Sota - Galería Alegría-, Belén Rodríguez - Alarcón Criado-, Sonia Navarro - Galería T20-, Darío Villalba - Leandro Navarrro-, Esther Ferrer y Enrique Aznar - Guillermo de Osma-, Teresa Lanceta y Teresa Lanceta -1 Mira Madrid-, Nuno Nunes Ferreira -Juan Silió- y Eduardo Chillida -Mayoral-.