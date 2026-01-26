Los Premios Regalo del Año anuncian los ganadores de su décima edición. - COMUNIDAD DE MADRID

La Asociación Regalo Fama anunciará los ganadores de la X edición de los Premios Regalo del Año el 4 de febrero, en la primera jornada de Intergift, que se celebrará desde ese día hasta el 7 de febrero en el Pabellón 7 del Recinto Ferial de Ifema Madrid.

Organizados por Regalo Fama en colaboración con Intergift, estos premios destacan los productos "más innovadores, creativos y con mayor proyección dentro del sector del regalo y la decoración", ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

Los premios, que se entregarán el miércoles 4 de febrero a las 13.00 horas, reconocerán así trabajos en siete categorías --Eco Friendly, Iluminación, Mobiliario, Navidad, Regalo Original, Textil de Hogar y Velas y Aromas-- elegidos por un jurado formado por diferentes expertos del sector.

Las piezas ganadoras y finalistas estarán expuestas en una zona exclusiva del pabellón 7 de Intergift, "un punto de encuentro profesional único para conocer de primera mano las tendencias más creativas e innovadoras del sector", ha señalado Ifema.

La selección reúne piezas que responden a las nuevas formas de consumo, donde el valor del diseño consciente, la funcionalidad real y la experiencia emocional del producto adquieren "un papel protagonista".

En la categoría Eco Friendly, el ganador ha sido +D2-A fan of, una colección que reinterpreta el abanico tradicional desde "un enfoque contemporáneo, uniendo diseño actual, funcionalidad y artesanía". Diseñada en Barcelona y fabricada en Valencia, es un producto 'Made in Spain' elaborado con madera natural certificada y textiles de alta calidad, que destaca por su ligereza, durabilidad y producción responsable. Los finalistas han sido Ikea para empresas y Fisura-Third Round.

En la categoría Iluminación, el ganador ha sido Ikea para empresas - Varmblixt. Se trata de una lámpara icónica diseñada por Sabine Marcelis, reconocible por su forma circular en vidrio naranja y "su fuerte impacto visual". Además, combina eficiencia LED y diseño escultórico, consolidándose como "un objeto de deseo accesible". Los finalistas han sido Union Govaje Bcn e ITEM International.

Por otro lado, en la categoría Mobiliario el ganador ha sido Imori (Lozano Import)-Mesa de centro Versy, una pieza de diseño contemporáneo y carácter escultórico formada por módulos circulares desplazables que permiten distintas configuraciones de uso, además de "versátil, compacta y visualmente dinámica". Los finalistas han sido Item International e IXIA

En cuanto a la categoría Navidad, el ganador ha sido Puckator - Jingle Bunch. Se trata de un set de marcapáginas magnéticos que combina "funcionalidad, diseño y espíritu navideño en un formato compacto, ideal como detalle o regalo por impulso". En finalistas han quedado Cerabella e Imori (Lozano Import).

Respecto a la categoría Regalo Original, el ganador ha resultado ser Save Family-Reloj Save Family. Un reloj infantil que ofrece autonomía dentro de "un entorno seguro y controlado, retrasando el acceso a las pantallas y manteniendo la conexión con familia y amigos". Los finalistas han sido Cerabella y Trediser.

En la categoría Textil de Hogar, el ganador ha sido Fisura-Third Round, una toalla de microfibra repelente a la arena que combina "formato amplio y múltiples soluciones funcionales para un uso real en exteriores, sin renunciar al diseño". Los finalistas han sido KA International y Manufacturas Redondo Broto en Atenas.

Por último, en la categoría Velas y Aromas, el ganador ha sido Sevenreeds-L'Objet (The Olphactory), una colección inspirada en París que fusiona "arte, fragancia y diseño, concebida como un objeto de deseo de carácter coleccionable". Los finalistas han sido +D2 - Talking Tables y Cerabella.