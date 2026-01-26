El Ayuntamiento llega a Madrid Fusión con un homenaje al rabo de toro, degustaciones y un acuerdo con Lima

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita a la XXIII edición de ‘Madrid Fusión Alimentos de España’, en IFEMA, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha llegado a la 24ª edición de Madrid Fusión con un estand propio en el que este lunes se ha rendido homenaje al rabo de toro, además de ofrecer degustaciones, talleres y ponencias de chefs de referencia a nivel nacional, así como la firma de un acuerdo con Lima para fusionar la cocina madrileña y la peruana, entre otras actividades previstas durante las tres jornadas de la feria.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en la inauguración, celebrada en el pabellón 14 de Ifema Madrid, donde ha ensalzado este encuentro gastronómico como "una seña de identidad" de la capital y ha destacado que Madrid es "una de las mejores capitales del mundo para poder comer y disfrutar".

En declaraciones a los medios, el regidor ha subrayado que Madrid Fusión "es el evento más importante de carácter gastronómico" que se celebra en España y ha cifrado en cerca de "1.800 los inscritos en una feria por la que pasarán 26.000 personas y que reúne más de 250 expositores".

'DELIMADRID', UN ACUERDO CON LA CIUDAD DE LIMA

Durante su visita, Martínez-Almeida ha anunciado la firma este lunes de un acuerdo con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denominado 'DeLiMadrid', con el objetivo de "fusionar la cocina madrileña y española con la cocina limeña y peruana" e impulsar "experiencias y acciones promocionales que fomenten la proyección internacional de ambas gastronomías".

El primer edil ha destacado "el auge" de la cocina peruana en los últimos años y ha señalado que este acuerdo supone "no solo un esfuerzo de cooperación y de estrechamiento de relaciones, sino también un intercambio cultural".

UN HOMENAJE AL RABO DE TORO Y TALLERES GASTRONÓMICOS

La programación del Ayuntamiento en la primera jornada de Madrid Fusión ha incluido un homenaje al rabo de toro, una de las especialidades de la cocina madrileña, con un taller divulgativo sobre su origen y evolución, impartido por el restaurante Las Cuevas de Luis Candelas. Durante el acto, se ha rendido también tributo al desaparecido Félix Colomo, figura destacada de la hostelería madrileña y responsable de la consolidación de este establecimiento centenario.

El homenaje, organizado junto a la Academia Madrileña de Gastronomía, ha contado con la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y representantes del sector hostelero.

Durante las próximas jornadas se celebrarán talleres a cargo de cocineros como Rodrigo de la Calle (El Invernadero), Javier Aparicio (Salino), Carmen Capote (24 Onzas), Estela Gutiérrez (Estela Hojaldres) y Carlo Griffo (Quinqué), además de una degustación de Smartrentals Group con tres propuestas gastronómicas y una degustación diaria de chocolate con churros de San Ginés.

El Ayuntamiento también patrocina la ponencia del chef de DiverXO, Dabiz Muñoz, único restaurante madrileño con tres estrellas Michelin, así como la entrega del Premio Ciudad de Madrid a la pastelería y panadería madrileña, que tendrá lugar el miércoles y será entregado por Almudena Maíllo en el escenario Fusion Pastry.

"Me siento madrileño y para mí Madrid Fusión es el mejor congreso del mundo. Nosotros no vamos a ningún otro congreso básicamente porque no tenemos tiempo, porque hacemos mil cosas siempre. Estamos siempre haciendo nuevos proyectos o pensando en nuevos proyectos pero es verdad que Madrid Fusión para mí es insustituible. No me lo puedo saltar, es mi ciudad", ha subrayado por su parte el chef de DiverXO ante los medios.