Bisutex reúne del 5 al 7 de febrero a 450 marcas de bisutería y complementos

Bisutex - IFEMA MADRID

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de Bisutex reunirá del 5 al 7 de febrero en los pabellones 6 y 8 del Recinto Ferial de Ifema Madrid a 450 marcas expositoras nacionales e internacionales del sector de la bisutería y los complementos, un 14,9% más que en la edición de febrero 2025.

La propuesta sectorizada en los diferentes pabellones permitirá a los profesionales descubrir las últimas colecciones de bisutería, complementos, marroquinería, relojería, maletas, sombreros y otros accesorios de tendencia, junto a piezas de autor, con el objetivo de formular un recorrido expositivo diverso y especializado, según ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

De esta forma, Bisutex contará con la participación de firmas nacionales procedentes de comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco.

En el ámbito internacional, más de una decena de países estarán representados a través de marcas de primer nivel de todo el mundo. Los visitantes profesionales podrán descubrir así las tendencias de firmas procedentes de Alemania, Bélgica, Colombia, Grecia, Italia o Portugal, entre otros.

El sector de la bisutería y joyería supera, según datos de ICEX España Exportación e Inversiones, los 1.000 millones de euros de facturación anual, con un crecimiento sostenido de las exportaciones en los últimos años.

Asimismo, según informes sectoriales, el sector genera decenas de miles de empleos, en su mayoría vinculados a pymes, donde el diseño propio y el conocimiento del oficio continúan siendo factores clave de competitividad.

CON IDENTIDAD PROPIA

Ifema Madrid ha explicado que uno de los ejes que definirá esta edición será "la puesta en valor del trabajo cuidado, el diseño con intención y los procesos de creación que priorizan la calidad del producto, tanto desde una vertiente artesanal como industrial".

En este marco, las marcas participantes reflejarán una forma de entender el complemento basada en la atención al detalle, la selección de materiales y el equilibrio entre "creatividad, funcionalidad y viabilidad comercial", con el objetivo de cumplir la demanda actual del sector que prioriza los productos "con personalidad y recorrido en el mercado".

Entre las firmas que participarán se encuentran, Adepell, Agatha Ruiz de la Prada, Biwo, ByG complementos, Caramelo, Cetti, Ciclón, Clima, Colores de Otoño. Ezpeleta, Kbas, Hoiko, Latido, Lugupell, Maletas Gladiator y Vogart, Miguel Ángel Díaz Navarrete, Munich, Pertegaz, Piel Noble, Rainbow, Satellite Paris, Simó Sastre, Solid Sombreros & Complementos, Soruka, y Vidda, entre otros. Junto a ellas, estarán presentes propuestas creativas y de autor como Platónica, Ras o Velatti.

La celebración de Bisutex se integra en una convocatoria sectorial en torno al lifestyle, con la celebración durante la misma semana de Momad e Intergift.