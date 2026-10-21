'Bisutex Talents' busca descubrir, impulsar y dar visibilidad a nuevas marcas y diseñadores emergentes

Imagen de la feria Bisutex, celebrada en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bisutex, el Salón Internacional de la Bisutería y los Complementos celebrado en Ifema, busca descubrir, impulsar y dar visibilidad a nuevas marcas y diseñadores emergentes a través de su programa 'Bisutex Talents'.

La feria ha convocado una nueva edición de esta iniciativa, que tendrá abierto el plazo de presentación abierto hasta el 15 de noviembre, y que reconocerá una colección ganadora. Esta tendrá la oportunidad de exhibirse en el espacio MINIS en la próxima edición de Bisutex, que se celebrará del 4 al 6 de febrero de 2027 en el recinto ferial, coincidiendo con MOMAD e Intergift, según ha informado este martes Ifema a través de un comunicado.

Un jurado profesional seleccionará las propuestas que optan a este reconocimiento, valorando aspectos como la originalidad, la creatividad, la calidad del diseño, la sostenibilidad y su potencial comercial.

La firma ganadora se dará a conocer el 20 de noviembre a través de los canales de comunicación de Bisutex. La última edición del concurso reconoció a DeChavarri, firma madrileña de marroquinería artesanal que destacó por "una propuesta basada en el diseño atemporal, la fabricación íntegramente realizada en España y la excelencia artesanal".

El historial de ganadores ha convertido a 'Bisutex Talents' en un "indicador del talento emergente que está transformando el sector", así como en "un escaparate para identificar nuevas firmas con proyección comercial", tal y como recoge en comunicado.

La convocatoria de 'Bisutex Talents' se suma a la de 'MOMAD Talents by ISEM', concurso orientado a impulsar nuevas marcas de moda, calzado y accesorios y a facilitar su acceso a un entorno profesional de visibilidad y negocio.