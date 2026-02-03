La Boutique Consciente de MOMAD reunirá 15 marcas de moda responsable y prendas desarrolladas con biomateriales

La Boutique Consciente reunirá 15 marcas de moda responsable y prendas desarrolladas con biomateriales en MOMAD - IFEMA MADRID

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Boutique Consciente ocupará una edición más un espacio específico en el marco de MOMAD, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, reuniendo 15 marcas de moda responsable y prendas desarrolladas con biomateriales.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, esta feria se celebrará del 5 al 7 de febrero en el Pabellón con propuestas e innovaciones para la moda responsable y circular.

El espacio agrupará 15 firmas que trabajan con materiales reciclados, criterios de trazabilidad y procesos de bajo impacto, integrando la sostenibilidad dentro de colecciones. La selección de marcas participantes refleja distintos posicionamientos y tipologías de producto, desde moda y accesorios hasta calzado y complementos.

Entre las marcas que mostrarán sus colecciones en la Boutique Consciente figuran Circu, Pacifique Sud, Saint Martin, Disoal, Ecco, Dando Un Paseo, Kahyra, Lebago, Tartaruga, Susan Pinto, Escorpion, Luna Llena, Nekane, Brax y Costa y Soler.

PRENDAS DESARROLLADAS CON BIOMATERIALES

Como novedad en esta edición, la Boutique Consciente incorporará una selección de prendas desarrolladas con biomateriales por alumnos del Creative Campus de la Universidad Europea y como parte de la investigación del proyecto EcoMat del grupo EcoBD Lab liderado por la doctora Esther Pizarro. De esta forma, este espacio mostrará aplicaciones experimentales de nuevos materiales en el ámbito de la moda, explorando alternativas a los tejidos convencionales.

Entre las piezas que estarán expuestas en la Boutique Consciente se incluyen bolsos elaborados a partir de gelatina combinada con salsa de soja, vainilla, vino tinto o alimentos propios del cocido madrileño, así como tops, vestidos y gorras desarrollados con materiales de origen vegetal, como la zanahoria, junto a otros compuestos experimentales.

La presencia de estos proyectos permitirá a los profesionales conocer de primera mano nuevas líneas de investigación y desarrollos en materiales aplicados al diseño de moda, con potencial de futura aplicación en la industria.

La Boutique Consciente forma parte del corazón de la oferta expositiva de MOMAD y se integra dentro de esta gran convocatoria profesional que reúne moda, calzado y accesorios. En coincidencia con Bisutex e Intergift, el espacio permitirá "ofrecer a los visitantes profesionales una visión transversal del mercado y de las nuevas propuestas vinculadas a la sostenibilidad y la innovación en materiales".