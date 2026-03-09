El cambio de ciclo del transporte de viajeros, a debate en FIAA 2026 del 22 al 24 de septiembre

FIAA. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) 2026, que se celebra del 22 al 24 de septiembre en Ifema Madrid, será "foro de reflexión, comparación y actualización", con el objetivo de establecer "el marco adecuado" para decidir sobre la competitividad futura del sector.

Así, según ha indicado Ifema en un comunicado, en un momento en el que el sector afronta una transformación profunda --marcada por la sostenibilidad, la digitalización, la renovación de flotas, los cambios regulatorios y la evolución del viajero-- FIAA 2026 se posiciona como "un espacio estratégico para evaluar soluciones, comparar tendencias y tomar decisiones de futuro" y se prepara para el siguiente ciclo de movilidad turística.

España cerró 2025 como "uno de los grandes epicentros turísticos del mundo", con 96,8 millones de visitantes internacionales y un impacto económico cercano al 12,8% del PIB.

En este contexto de crecimiento sostenido, el autobús y el autocar se han consolidado como "la columna vertebral de la movilidad turística en el país". Con el 84% de los desplazamientos turísticos internos realizados por carretera, el autocar continúa siendo "el modo preferido para conectar destinos, territorios y experiencias allí donde otros medios no llegan".

OPERADORES QUE MIRAN A FIAA PARA PLANIFICAR SU FUTURO

En el caso de Avanza, la compañía destaca el papel decisivo que desempeña FIAA en su proceso de evaluación y toma de decisiones, especialmente en ámbitos estratégicos como la renovación de flotas, la integración de nuevas tecnologías y la adaptación normativa.

Tal y como ha subrayado el director de Movilidad Interurbana, José Luis Román Sánchez Rubio, FIAA es una cita estratégica que impacta directamente en "la competitividad y en la toma de decisiones del operador". "Su valor diferencial está en poder comparar soluciones reales y aplicables", ha destacado Sánchez Rubio.

Para Empresa Casal, FIAA se ha consolidado como "el espacio donde la innovación deja de ser un concepto teórico para transformarse en soluciones aplicables y útiles para la operativa diaria".

En un sector marcado por la estacionalidad, la feria se convierte en "un catalizador de mejoras en eficiencia y experiencia del usuario". "FIAA es el punto de encuentro donde la innovación deja de ser teoría y se convierte en mejoras reales para la experiencia del usuario", ha afirmado el director de la compañía, Ángel Díaz.

Por otro lado, HIFE considera FIAA "una herramienta clave" para concentrar, en un solo día, toda la actualización técnica y tecnológica que necesita un operador inmerso en un proceso de transformación continua.

La compañía ha subrayado su valor como "espacio de aprendizaje y comparación". "Visitar FIAA es concentrar en un solo día toda la actualización tecnológica necesaria para seguir tomando decisiones acertadas", ha destacado el CEO de la empresa, José María Chavarría.

Con una flota superior a 650 vehículos, Autocares Plana entiende FIAA como "un auténtico laboratorio" de análisis comparativo que permite adelantarse a las tendencias que condicionarán la competitividad futura del sector.

"FIAA permite analizar el mercado con visión comparativa y anticiparse a tendencias que afectan directamente a la competitividad", ha señalado la directora de la compañía, Gloria Pancorba.

Para Vectalia, FIAA es "el entorno idóneo" para analizar con rigor las innovaciones vinculadas a la seguridad, la sostenibilidad y la tecnología antes de convertirlas en decisiones estratégicas.

"FIAA es el espacio donde las innovaciones se analizan con criterio y se convierten en decisiones estratégicas reales", ha explicado el director de Compras y Gestión de Activos, Ignacio Pérez Hickman.

Desde el área operativa, el director de Movilidad, Ángel Hernández, ha subrayado además que "la movilidad turística exige modelos integrados, flexibles y adaptados al destino".

Para Moventis, FIAA es "mucho más que un escaparate". "FIAA es un foro imprescindible para tomar el pulso al sector, identificar tendencias y construir decisiones que marcan la estrategia de futuro", ha afirmado el director B2B y B2C, Ian Livesey.

La empresa especializada en turismo premium y microgrupos, Rosabus ha destacado el papel de FIAA como "espacio estratégico para anticiparse a las nuevas demandas de un viajero cada vez más exigente".

"FIAA es un espacio estratégico donde el sector se reencuentra, comparte conocimiento y accede a innovaciones que permiten anticiparse a un viajero cada vez más exigente", ha explicado el CEO de la compañía, Anselmo Rosa.

Por su parte, ALSA entiende FIAA como "el espacio natural donde analizar el futuro del transporte de viajeros desde una perspectiva integral, que combina innovación, sostenibilidad, regulación y competitividad".

La compañía ha subrayado la importancia de la feria como "punto de convergencia sectorial para evaluar tendencias y orientar decisiones estratégicas de largo recorrido".

FIAA 2026: TENDENCIAS QUE MARCARÁN LA PRÓXIMA EDICIÓN

Entre los grandes ejes de FIAA 2026 se encuentran electrificación y nuevas energías, vehículos, hidrógeno, cocheras y adaptación a Zonas de Bajas Emiciones (ZBE); regulación (Euro VII), impacto directo en costes y planificación; digitalización e IA, mantenimiento predictivo, eficiencia operativa, gestión inteligente.

También otros de los ejes son el turismo urbano y buses panorámicos, electrificación y nuevas experiencias y microgrupos y turismo premium, servicios personalizados como valor competitivo. Todo ello, según ha indicado Ifema, con un denominador común, que son las soluciones aplicables a "la realidad diaria del operador".