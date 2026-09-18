Castilla-La Mancha reúne a tres diseñadores de la región en la primera edición de 'Fashion & Lunch' en Madrid

Castilla-La Mancha Impulsa El Talento Y La Proyección De Sus Diseñadores En Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de 'Castilla-La Mancha Fashion & Lunch' reunirá a los diseñadores castellanomanchegos Carmen Alba, Señorito Ortega y Antonio Rabadán en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde presentarán sus creaciones inspiradas en la artesanía y la identidad cultural de la región ante profesionales del sector, compradores, prescriptores y medios especializados.

La iniciativa está impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de Legado Artesano y supone la primera pasarela propia bajo esta marca en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, después de que la región dispusiera desde 2025 de un espacio propio de promoción en este evento, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de Legado Artesano ha permitido mantener la presencia de Castilla-La Mancha en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde 2022. En esta edición, la participación da un paso más con la organización de esta primera pasarela propia.

'Castilla-La Mancha Fashion & Lunch' permitirá que los tres diseñadores participen por primera vez en una iniciativa conjunta, compartiendo pasarela y espacio expositivo para presentar sus propuestas. Aunque cada uno mantendrá su propia identidad creativa, las colecciones formarán parte de una puesta en escena conjunta.

Los tres creadores presentarán propuestas "diferentes en estilo y lenguaje creativo, pero con una inspiración común en la identidad cultural y los oficios tradicionales de Castilla-La Mancha". Entre las técnicas y oficios que sirven de referencia se encuentran la cerámica, el damasquinado, la espadería, el bordado, el esparto y el vidrio.

La propuesta se desarrolla bajo el concepto 'Un legado vivo. Tres universos contemporáneos' y plantea una forma de presentar las colecciones que se aleja del desfile tradicional. Los asistentes podrán recorrer libremente el espacio mientras las modelos integran una exposición viva que combinará momentos estáticos y secuencias coreográficas, con el objetivo de mostrar las colecciones desde distintas perspectivas.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Legado Artesano para la promoción y preservación de la artesanía de Castilla-La Mancha y busca ampliar la visibilidad de los diseñadores participantes y favorecer nuevas oportunidades profesionales y comerciales.

Tras la presentación de las colecciones se celebrará un encuentro profesional en formato 'Fashion & Lunch', que facilitará el contacto entre diseñadores, compradores, prensa especializada y otros agentes del sector. El encuentro estará orientado a favorecer "nuevas oportunidades de colaboración, comercialización y difusión".

Asimismo, se habilitará una zona expositiva con una selección de piezas representativas de las colecciones presentadas, con el objetivo de reforzar su visibilidad entre los profesionales y asistentes al evento.

La participación de Castilla-La Mancha permitirá mostrar la relación entre los oficios tradicionales de la región y las propuestas de moda contemporánea, dentro de una iniciativa que reúne por primera vez en una misma pasarela a Carmen Alba, Señorito Ortega y Antonio Rabadán.

La iniciativa también contribuirá a reforzar la marca Legado Artesano y la presencia de Castilla-La Mancha en el ámbito nacional e internacional, así como a generar "nuevos contactos profesionales para los diseñadores participantes".