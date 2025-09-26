Convocada la nueva edición de los Premios Pyme para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas

Se podrá presentar las candidaturas hasta el 27 de octubre

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid y Expansión han convocado la XVIII edición de los Premios Pyme para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas de España y el "importante papel" que desempeñan en la economía española.

Estos premios suponen un importante impulso para estas compañías, que representan el 98% del tejido empresarial español y generan el 75% del empleo y el 65% del PIB. En esta edición, cuentan con el patrocinio de Orange, SGR-Cesgar y Bankinter, ha detallado el consorcio en un comunicado.

La convocatoria de estos premios está dirigida a empresas con menos de 250 empleados y una facturación igual o inferior a 50 millones de euros anuales. Además, la mayor parte de su capital tiene que ser español.

En total, habrá seis categorías. En 'Innovación Tecnológica' se premiará a la empresa que destaque por aplicar los últimos avances tecnológicos al desarrollo de nuevos productos; mientras que 'Internacionalización' estará dirigido para aquellos negocios que hayan multiplicado su presencia en mercados extranjeros en los últimos años.

En el área de 'Medio Ambiente' se reconocerá a las empresas que destaquen por su compromiso con el entorno que les rodea y consigan generar un impacto ecológico positivo; y en 'Responsabilidad Social' Corporativa se otorgará un premio a las pymes que hayan desarrollado proyectos solidarios integrándolos en su estrategia.

En cuanto a 'Creación de Empleo', estará dirigido a aquellos negocios que hayan conseguido ampliar su plantilla en los últimos años; mientras que 'Mejor Emprendedor' destacará al empresario capaz de desarrollar su compañía hasta conducirla al éxito.

Para participar, las empresas candidatas deberán enviar un correo electrónico en el que especifiquen la categoría o categorías en las que van a participar, junto a una breve explicación que no supere los dos folios, de su trayectoria y los méritos que reúnen para aspirar al premio. Las candidaturas deben de presentarse antes del lunes 27 de octubre, a través del correo vanesa@expansion.com