Demostraciones, talleres especializados y charlas, entre las propuestas para la Semana de la Educación

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Demostraciones, experiencias presenciales, talleres especializados, encuentros sectoriales y actividades participativas son algunas de las propuestas para la Semana de la Educación, que se celebrará desde este miércoles hasta el domingo en los pabellones 12 y 14 de Ifema Madrid.

El espacio Aula Forum reunirá propuestas centradas en la reflexión educativa, la orientación y el acercamiento a profesiones vinculadas al cuidado, la tecnología y la comunicación, ha detallado el consorcio en un comunicado.

El Instituto de las Mujeres desarrollará varias sesiones sobre igualdad, pensamiento crítico y uso responsable de la tecnología, mientras que ASEM 112 y Cruz Roja protagonizarán actividades prácticas con demostraciones sobre emergencias, primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Asimismo, RTVE abordará la relación entre inteligencia artificial, sostenibilidad y empleos emergentes, y Fundación Telefónica participará con contenidos vinculados a la empleabilidad y al desarrollo de competencias.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes dará a conocer las Enseñanzas Artísticas mediante sesiones divulgativas dirigidas al público joven. La programación de este espacio se completará con dinámicas de la Universidad Fernando Pessoa Canarias sobre sostenibilidad, contenidos prácticos de criminalística de la Universidad Isabel I, presentaciones y la entrega de premios de Ceapa el viernes a las 18 horas, actividades promovidas por Futuro Laboral de las Instalaciones en torno a profesiones técnicas y sesiones de Lab Academy Madrid sobre los retos actuales de la educación.

INNOVACIÓN DIGITAL, IA Y NUEVOS MODELOS FORMATIVOS

El campus DigieLearning reunirá una programación ampliada liderada por ANCYPEL en torno al futuro del e-learning, la formación virtual y la aplicación de la inteligencia artificial al aprendizaje. Incluirá su inauguración oficial y sesiones sobre nuevas dinámicas de formación en el trabajo.

Asimismo, se desarrollarán actividades como la presentación del libro Buenas prácticas de e-learning XXVI, mesas centradas en la estrategia digital, además de la visión empresarial y la evolución de la formación para el empleo.

El programa incorporará contenidos especializados sobre el impacto de la IA en el ciclo de vida del estudiante, la regulación europea y su aplicación a la gestión educativa, junto con actividades como Cerrando la brecha de talento, dedicada a la certificación profesional en Linux.

Además, participarán DRED, con una sesión sobre microcredenciales universitarias europeas; ADR Formación, con la aplicación de la IA; AENOA Formación, con contenidos sobre formación bonificada; y Fundae, que abordará la actualización de competencias y el aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional.

DEMOSTRACIONES TECNOLÓGICAS

El escenario concentrará algunas de las propuestas más visuales de la edición. La Universidad San Jorge mostrará su mesa de disección virtual 3D Anatomage para aprender anatomía a través de tecnología avanzada. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 organizará un escape room sobre toma de decisiones en situaciones de emergencia y actividades prácticas de montaje logístico.

A ello se sumarán demostraciones sobre eficiencia energética y energía solar térmica o sesiones de comercialización de productos alimentarios de la Comunidad de Madrid, propuestas de la mano de la Escuela Superior de Diseño o actuaciones del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y ponencias del SEPE para exponer las profesiones más demandas.

Por su parte, el Speaker's Corner reforzará el perfil práctico con talleres aplicados y actividades de orientación vocacional. FP Santa Gema desarrollará sesiones sobre radioterapia, talleres de inteligencia artificial y propuestas vinculadas al medio natural, mientras que la Escuela de Hostelería ofrecerá un taller de pastelería en vivo y una charla sobre oportunidades laborales en el sector.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

La Escuela Internacional de Protocolo y Eventos celebrará su concurso interactivo Event Experience Quiz; el IES Moratalaz mostrará aplicaciones de Internet de las Cosas para instalaciones conectadas; y Fundación Telefónica presentará Mapa de Empleo + 42.

También habrá espacio para contenidos sobre certificación y estudios internacionales de la mano del British Council, experiencias vinculadas a la ciberseguridad Euroformac, así como un torneo, partidas con jugadores y un minicongreso en torno al ajedrez de la mano Madrid Chess Academy.

A ello se suma presentaciones de ESCIDE, con Curso Genius centrada en técnicas de memoria y propuestas de Fundae - Digitalízate orientadas a la capacitación profesional.