La diseñadora colombiana Johanna Ortiz inaugurará la próxima edición de MBFWMadrid el 17 de marzo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), que se celebrará a lo largo de la semana del 17 al 22 de marzo, dará inicio a sus desfiles de la mano de Johanna Ortiz, una de las diseñadoras latinoamericanas "más influyentes" del panorama internacional, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Johanna Ortiz será la encargada de inaugurar la edición como diseñadora invitada, un encuentro que tendrá lugar el 17 de marzo, resaltando la relevancia de una presentación que promete convertirse en "uno de los desfiles más memorables de MBFWMadrid hasta la fecha".

Ortiz ha construido un universo creativo "profundamente ligado a sus raíces". Su marca es "un homenaje a la artesanía hispanoamericana, al trabajo manual transmitido de generación en generación y a una feminidad poderosa que dialoga con la naturaleza, la sensualidad y la identidad cultural".

Cada colección refleja "un equilibrio delicado entre tradición y contemporaneidad", donde los volúmenes escultóricos, los estampados orgánicos y la atención al detalle se convierten en "un lenguaje propio, reconocible y atemporal".

La inauguración de MBFWMadrid con la diseñadora refuerza "el compromiso de la pasarela con una visión global de la moda, sensible a la diversidad creativa y cultural".

"Esta participación se enmarca dentro del puente Hispanoamérica que desde MBFWMadrid venimos impulsando y consolidando desde la pasada edición, y que cobra especial relevancia esta próxima temporada", ha señalado Ifema. "Un diálogo creativo que apuesta por el intercambio, la colaboración y la puesta en valor de narrativas compartidas entre ambas, España e Hispanoamérica".

ESPACIO DE CONEXIÓN

Con este gran inicio, MBFWMadrid no solo celebra el talento internacional, sino que reafirma "su voluntad de ser un espacio de conexión", donde la moda se convierte en vehículo de cultura, artesanía e identidad. La presencia de Johanna Ortiz marca así el inicio de una edición que mira al futuro sin perder de vista sus raíces.

La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid llegará además con nuevos formatos creativos y una propuesta ampliada de localizaciones, acercando la moda a distintos espacios de la ciudad. Una apuesta que consolida a Madrid como "un escenario vivo para la creatividad, el talento y la innovación, y que reafirma el compromiso de la pasarela con el impulso de la industria y su proyección internacional".

APOYO EMPRESARIAL A LA INDUSTRIA DE LA MODA

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, estará respaldada, una edición más, por la participación de diferentes empresas e instituciones como patrocinadoras de esta cita, demostrando "el apoyo incondicional a la moda".

En esta edición, mantiene su compromiso como patrocinador principal Mercedes-Benz, al que se suma Nars como nuevo patrocinador principal y el maquillaje oficial.

Además, MBFWMadrid contará con La Casa de las Carcasas y la Comunidad de Madrid como patrocinadores, y la Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes y Málaga de Moda como colaboradores.