DJ Nano lleva la "chulería madrileña" el 12 de diciembre a Ifema con un homenaje a los recreativos

Dj Nano. - IFEMA MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música electrónica de DJ Nano volverá el próximo 12 de diciembre al Recinto Ferial de Ifema Madrid con una nueva edición del espectáculo en el que, bajo el título 'Chulería Navideña Madrileña', rendirá homenaje a los recreativos de barrio de la década de los años 90.

Esta nueva entrega de "Un Cuento de Navidad" promete una noche que fusionará la nostalgia, el universo de los recreativos de barrio y la energía de miles de fieles seguidores a través de música, teatro y tecnología, ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

Ocho horas de espectáculo --comenzará a las 22 horas y se prolongará hasta las 6 horas-- que servirá de homenaje a los míticos salones recreativos de los años 90 que marcaron la adolescencia de toda una generación. Para ello, el escenario se transformará en una auténtica sala de recreativos de barrio, recreada con máquinas arcade originales de la época, que servirán de escenario a una historia ambientada en Navidad.

Así, la gran novedad será la incorporación de una dimensión teatral al espectáculo, con actores que darán vida a diferentes escenas e interactuarán en directo dentro de los recreativos, mientras la música se entrelaza con la acción, los efectos visuales y la iluminación.

El montaje contará con una gran pantalla LED de 500 metros cuadrados suspendida sobre el escenario, que permitirá seguir en detalle todo lo que ocurra durante el show, así como con dos sets de DJ diferenciados, uno de ellos dedicado a recuperar la esencia del vinilo y otro a la vertiente digital.

En el plano musical, la cita ofrecerá ocho horas de música y espectáculo, con un set de un mínimo de cuatro horas de DJ Nano, acompañado de otros DJs, artistas invitados y las habituales sorpresas que se irán desvelando próximamente.

Una nueva edición del icónico espectáculo Oro Viejo by DJ Nano en la que cobrarán especial protagonismo las míticas "cantaditas", esos himnos vocales que marcaron a toda una generación, acompañados de una producción audiovisual de primer nivel, sello distintivo de un espectáculo convertido ya en una tradición de la Navidad madrileña.

La producción estará a cargo de Disorder Events y Zoom Music, con el apoyo tecnológico de Fluge, Lenovo como patrocinador principal y la colaboración de Brugal, Schweppes, Pepsi y Vibra Mahou. Las entradas estarán disponibles en oroviejobydjnano.es.

EN 2027 CELEBRARÁ SU 25 ANIVERSARIO

Esta edición tendrá, además, un significado especialmente simbólico para DJ Nano ya que supone el cierre de una etapa antes de que Oro Viejo celebre, en 2027, su 25º aniversario. Desde sus orígenes en una discoteca de Coslada se ha convertido en uno de los espectáculos de música electrónica más emblemáticos del país.

"Esta edición es muy especial para mí porque siento que estamos cerrando un ciclo. El año que viene se cumplen 25 años desde el primer Oro Viejo y quería hacer algo que conectase con nuestros orígenes y con los recuerdos de toda una generación. Los recreativos de barrio fueron lugares donde crecimos y compartimos momentos inolvidables, y ahora queremos recuperar ese universo con toda la espectacularidad que caracteriza a Oro Viejo", ha explicado DJ Nano.

José Luis Garaña de los Cobos (Madrid, 1977), conocido artísticamente como DJ Nano, es DJ, productor, empresario y locutor de "World Dance Music" (LOS40), uno de los programas de música electrónica más importantes de España. Es, además, creador y promotor de exitosas fiestas como Oro Viejo, I Love y Popland.

A lo largo de su carrera ha actuado en las principales capitales de la escena electrónica internacional, desde Miami y Nueva York hasta Bangkok, Dubái o Tokio, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del género. Fue el primer DJ español de música electrónica en firmar con una multinacional y el primero en ser reconocido como representante de la cultura ante la Casa Real y Sus Majestades los Reyes.

Autor del libro "Al otro lado de la cabina", también ha publicado el cómic 'Tokio Madness!', ha tenido su propia Menina en Madrid y ha creado el musical The Rhythm of the Night.

Con 'Chulería Navideña Madrileña', Oro Viejo propone así "un viaje a los recuerdos de toda una generación, una celebración de la cultura de barrio y de aquellos lugares donde nacieron tantas amistades e historias, que ahora cobran vida en un espectáculo que mira al pasado para seguir reinventando el futuro", ha destacado Ifema Madrid.