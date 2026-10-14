Las elecciones del 29-N obligan al cambio de ubicación de la Madrid Horse Week en IFEMA. - MADRID HORSE WEEK

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y las necesidades de la organización de la jornada electoral han provocado que la Mutua Madrid Horse Week celebre la próxima edición, del 26 al 29 de noviembre, en unos pabellones diferentes en el recinto ferial de IFEMA en la capital de España.

En concreto, la Madrid Horse Week se celebrará en sus fechas previstas, pero en los pabellones 4 y 6 de IFEMA, con las cuadras ubicadas en el pabellón 2, en vez de los pabellones 12 y 14 en los que estaba inicialmente previsto celebrarse.

Las tres Copas del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), Salto, Doma Clásica y Enganches, se disputarán tal y como estaban previstas. "Pese al cambio, la organización mantendrá íntegros el nivel y la calidad del proyecto deportivo, así como el esfuerzo destinado a las pistas de competición y entrenamiento, las gradas, la hospitalidad y la atención al público", según indicaron los organizadores en un comunicado.

El pabellón 6 acogerá la pista principal, las gradas y las zonas de hospitalidad; el pabellón 4 albergará la pista de entrenamiento y una oferta adaptada de entretenimiento y gastronomía; y el pabellón 2 estará destinado a las cuadras de los cerca de 300 caballos participantes.

Asimismo, se mantendrá el nivel de restauración ofrecido hasta la fecha, incluida la propuesta de Uzalacaín, de Íñigo Urrechu, en las zonas VIP. El acceso general del público se realizará a través del pabellón 4.

En cambio, la reubicación obliga a que no pueda celebrarse este año el Salón del Caballo en su formato habitual y acoger a todos los expositores, al "haberse tenido que priorizar las tres competiciones internacionales, el bienestar de los caballos, la seguridad y la calidad de la experiencia deportiva", señala la nota.