Las entradas de la grada de Carlos Sainz en Madring salen a la venta este jueves

El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), en la presentación oficial del circuito de Madring. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las entradas de la Grada Team Fifty5, el espacio desde el que los seguidores del piloto madrileño Carlos Sainz (Williams) podrán vivir el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring del 11 al 13 de septiembre, salen a la venta este jueves con acceso prioritario de compra de 11.00 a 13.00 horas para los aficionados inscritos en la lista de espera, según un comunicado.

La grada está ubicada en el punto más alto del circuito, tras la subida de Las Cárcavas, en la curva 8, y desde su localización se podrá ver la bajada de los giros 8, 9, 10 y 11 así como la entrada a la 12, La Monumental. Además, los fans vislumbrarán la salida ciega de la peraltada, antes de la frenada de la curva 13.

Los aficionados inscritos en la lista de espera habilitada en madring.com tendrán acceso prioritario a la compra durante dos horas (de 11.00 a 13.00 horas de este jueves antes de la apertura general de la venta.

"Este espacio nace como evolución natural de la histórica grada dedicada a Carlos Sainz y se integra ahora bajo el concepto Team Fifty5, el equipo que representa su entorno, su identidad y su manera de entender la competición. Lo que empezó como el círculo más cercano del piloto, se abre ahora a todos los aficionados que quieran formar parte de esa misma energía colectiva", destacó el comunicado de Madring.

El espacio contará, además, con 'merchandising' exclusivo, como una gorra con los chilis de Carlos Sainz disponible para quienes adquieran entrada en la Grada Team Fifty5. Será la primera pieza de una línea vinculada a esta grada, con un diseño diferente cada año.