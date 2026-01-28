El Espacio Metro de Momad reunirá propuestas de 27 firmas que presentarán sus colecciones en seis 'showrooms'

Marcas especializadas premium vuelven a darse cita en el Espacio Metro de MOMAD con nuevas colecciones - IFEMA MADRID

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Metro de la Feria Internacional de la Moda, Calzado y Accesorios (Momad) volverá a integrarse en el Pabellón 10 de Ifema Madrid como un enclave especializado dentro de la oferta expositiva, que reunirá propuestas de 27 firmas en seis 'showrooms' diferenciados.

Así, del 5 al 7 de febrero, la feria celebrará su próxima edición con propuestas de tendencia centradas "en el negocio, la calidad de la oferta y la conexión entre marcas y canal profesional", ha señalado Ifema Madrid en un comunicado.

Concebido como un entorno de 'showrooms', el Espacio Metro reunirá en esta edición las propuestas de cerca de una treintena de firmas, que presentarán sus colecciones para la temporada 26/27 en seis espacios.

Las nuevas colecciones presentes en este espacio reflejarán "una oferta novedosa, pero alineada con las necesidades del mercado actual, con prendas y accesorios que apuestan por el diseño y la calidad en los materiales", han señalado.

De este modo, el Espacio Metro quiere contribuir a enriquecer la oferta de Momad, que se celebra en coincidencia en fechas con Bisutex, el Salón Internacional de la bisutería y complementos de moda.