Expo Sagris avanza en presencia institucional y empresarial en su primera edición

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expo Sagris, organizado por Ifema Madrid en colaboración con la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) como asociación promotora, ha abierto el acceso a entradas para su primera edición, que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre en el Recinto Ferial y contará con una gran representación institucional y empresarial.

El Salón de la Agricultura y la Ganadería acogerá durante esos días a empresas, organizaciones e instituciones del sector agroalimentario que presentarán sus principales novedades y fomentarán el diálogo, la innovación y el acercamiento de la innovación agraria a toda la sociedad, manteniéndose abierto las tres jornadas tanto para profesionales como para el público general.

En el ámbito institucional, destaca la presencia como patrocinador principal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como los gobiernos de La Rioja, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Región de Murcia.

Desde el tejido empresarial, lo harán importantes compañías como Prima-Ram, con una trayectoria de más de cuatro décadas en grandes proyectos de riego e infraestructura hidráulica en todo el mundo; Mimaflor, referente en el cultivo de hortalizas y vegetales; Vega Mayor/Florette, organización española de productores de frutas y hortalizas de I Gama (frescos) o de IV Gama (envasados y listos para consumir); Mercasa, dedicada al sector de la distribución alimentaria; o Grupo Tragsa, referente de transformación agraria.

En el ámbito de la investigación y académico, acogerá la participación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), el INTIA de Navarra, la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, o el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC).

PARTE ASOCIATIVA

Por la parte asociativa, AEPLA y Sigfito mostrarán cómo la ciencia aplicada a la sanidad vegetal de los cultivos es garantía de una agricultura sostenible; COEXPHAL, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, instalará un mini invernadero y ofrecerá una degustación de productos vegetales; AEASCV presentará el proyecto 'Suelos Vivos', con foco en las buenas prácticas.

Además, las organizaciones ASAJA, COAG y UPA dinamizarán el Salón con talleres, demostraciones de emprendimiento, presentaciones de proyectos de innovación, jornadas y entrega de diversos premios; Cooperativas Agro-alimentarias de España presentará el sello 'Producto Cooperativo', que distingue los alimentos elaborados por cooperativas y resalta su sabor natural, calidad y origen.

Junto a sus federaciones regionales, también organizarán catas de aceite, vino y queso, desayunos saludables a escolares y presentarán proyectos innovadores e iniciativas de interés para el consumidor.

Finalmente, ANOVE explicará la importancia del sector obtentor en nuestro país a través de talleres, juegos y catas que darán a conocer cómo se desarrollan nuevas variedades de semillas y plantas que son el inicio de la cadena agroalimentaria.

Asimismo, estarán presentes bajo el paraguas del Foro Ganadero-Cárnico las organizaciones interprofesionales de Interporc, Interovic, Provacuno, Asici, Avianza e Intercun, que mostrarán los intereses del sector cárnico e impulsarán su valor.

También la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que agrupa todo sobre la producción y comercialización de los aceites de oliva; FEPEX con sus diez Comités Sectoriales; INTERPALM, la Interprofesional de las Palmípedas Grasas; e INLAC, que conectará con el público general a través de experiencias interactivas centradas en la cultura del queso y la promoción del consumo de lácteos.

Esta primera edición de Expo Sagris cuenta con el respaldo del sector agroalimentario, el patrocinio oro de Cajamar y de McDonald's, que a través de su Proyecto Big Good y la iniciativa +Campo, refuerza el compromiso de la marca con el campo español con la celebración de la II Edición de los Premios Big Good durante el Salón.