ExpoÓptica reúne desde este jueves a 130 expositores y un aumento del 10% respecto a 2024

Imagen de recurso de ExpoÓptica - IFEMA MADRID

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología ExpoÓptica reúne desde este jueves a 130 expositores en su 35ª edición, lo que supone un 10% más que en la edición de 2024.

Según recoge Ifema Madrid en yun comunicado, acogerá al sector de la salud visual y auditiva, incluyendo lentes oftálmicas y de contacto, monturas, gafas de sol, instrumentos ópticos y auditivos, audífonos, equipamiento para ópticas, soluciones informáticas y formación especializada.

La organización ha destacado que el 29% de participaciones son internacionales, que supone un aumento del 48% de empresas extranjeras frente a 2024, ofreciendo al profesional nuevas propuestas y oportunidades de negocio y diferenciación.

ExpoÓptica y ExpoAudio 2026 adquiere "un valor estratégico" por el contexto en el que el 80% de los españoles presenta problemas de visión, pero solo un 61% utiliza gafas o lentes de contacto para corregirlos y hasta un 30% no se revisa la vista de forma habitual, según el Libro Blanco de la Salud Visual en España 2025, y que en 2025 se aumentó un 18% las unidades de audífonos distribuidas en España B2B, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Audífonos (ANFIA).

"Estos indicadores evidencian que la salud visual y auditiva no solo impacta directamente en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tiene una dimensión económica, por su efecto en la pérdida de productividad", ha afirmado la entidad ferial.

Con carácter bienal, ExpoÓptica 2026 busca alinearse con las tendencias internacionales y reforzar su apuesta por la Moda Óptica y, además de este espacio específico, presenta como novedad de la 35ª edición el Espacio Glam para firmas alternativas diseñado para el mid-high & high-end market, así como la Exposición Origen, que presenta la colección privada de Martínez-Amat cedida por el Consejo General de Colegio de Ópticos-Optometristas con gafas y monturas desde 1750 y hasta principios del S. XX. Audiología, área monográfica por tercera edición consecutiva

La Feria tendrá por tercera edición consecutiva el área monográfica de Audiología, que contará con la participación de más de 25 empresas y reunirá las últimas innovaciones y el software más avanzado al servicio de esta ciencia de la salud.

PROGRAMA DE JORNADAS TÉCNICAS

Del jueves al sábado, la Feria ha organizado un completo programa de jornadas técnicas en los Foros de ExpoÓptica y ExpoAudio con presentaciones de las últimas novedades del sector a cargo de compañías expositoras y de los coaches especializados en liderazgo, gestión y ventas Arancha Caballero, Manuel Amat y Curro Duarte.

De forma paralela, el Congreso OPTOM 2026 organizado por el Consejo General de Colegio de Ópticos-Optometristas, promueve un espacio de encuentro y cohesión profesional para el intercambio de experiencias, facilitando la puesta en común de estrategias que impulsan el desarrollo y el prestigio de la Optometría, la Contactología y la Óptica Oftálmica.

Finalmente, por primera vez, se celebrará el Congreso de FEDAO (Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico) en el marco de la Feria. El jueves 9 de abril a las 18.15 en el Foro ExpoÓptica presentarán el informe elaborado junto a Deloitte '¿Cómo será el mercado de la óptica en 2030?', desvelando cómo los cambios demográficos, las nuevas tendencias de consumo o los retos estructurales marcarán la evolución del sector.