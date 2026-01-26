F1 Madrid 2026: Salen a la venta los primeros paquetes de entrada y hotel desde 1.265 euros

Archivo - La Fórmula 1 como nunca se ha vivido antes en Madrid: alta gastronomía y vistas privilegiadas - MATCH HOSPITALITY - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Match Hospitality, proveedor oficial exclusivo de hospitalidad y alojamiento para el nuevo circuito MADRING, ha anunciado el lanzamiento de 'Ticket Plus', un servicio integral que unifica la entrada para los tres días del Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026 y tres noches de alojamiento en Madrid.

Se trata de un nuevo producto comercial diseñado específicamente para el Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de septiembre del próximo año, y que integra en una única reserva tanto el acceso al evento deportivo como la estancia hotelera cuidadosamente seleccionada.

La iniciativa busca simplificar la experiencia de viaje del aficionado mediante paquetes que combinan la entrada oficial de admisión general o tribuna para los tres días de competición (viernes, sábado y domingo) con tres noches de alojamiento en una red de hoteles seleccionados estratégicamente por la compañía.

Esta propuesta integral de hospitalidad tiene como objetivo elevar los estándares de confort y logística para los asistentes que se desplacen a la capital con motivo de la cita automovilística.

En cuanto a la oferta económica, los paquetes 'Ticket Plus' parten de un precio base de 1.265 euros por persona. La estructura de precios es escalonada y depende del perfil del establecimiento hotelero elegido, permitiendo adaptar la experiencia desde opciones más funcionales y próximas al trazado hasta estancias de gran lujo en el centro neurálgico de la ciudad, alcanzando los 2.155 euros en las opciones de mayor categoría.

Dentro de la selección de alojamientos destacados por MATCH Hospitality se encuentra el Travelodge Madrid Coslada Aeropuerto, situado a diez minutos del circuito, orientado a una experiencia práctica.

En un segmento intermedio se sitúa el Novotel Madrid City Las Ventas, con servicios adicionales como piscina y cercanía a IFEMA. Finalmente, la opción premium se centra en el UMusic Hotel Madrid, un establecimiento de cinco estrellas ubicado junto a la Puerta del Sol, enfocado en combinar el evento deportivo con la oferta cultural del centro de Madrid.

Con este movimiento, MATCH Hospitality consolida su posición como operador clave en la gestión del nuevo Gran Premio de Madrid, reforzando la comercialización de servicios que unen la asistencia a las gradas con la infraestructura hotelera regional.

La compañía ha subrayado que todos los alojamientos incluidos han sido verificados para garantizar que la estancia esté alineada con la magnitud de un evento internacional de Fórmula 1.