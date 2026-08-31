La Feria del Autobús y del Autocar presentará las principales novedades del sector del 22 al 24 de septiembre

Feria Fiaa - IFEMA MADRID

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA) celebrará su 16ª edición del 22 al 24 de septiembre en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid, donde presentará las últimas novedades en vehículos y tecnología y contará con una cargada agenda de actividades que buscará reforzar su posición como principal punto de encuentro del sector en el sur de Europa.

La jornada inaugural (22 de septiembre) acogerá el Día de la Prensa, con un programa de presentaciones en los estands de las principales firmas expositoras, como Daimler, Iveco o BYD. Los medios acreditados y los profesionales del sector podrán conocer de primera mano las novedades, soluciones, iniciativas, lanzamientos y proyectos de cada compañía.

Seguidamente, el día 23 de septiembre abrirá un programa de jornadas y mesas redondas en las que se abordarán los grandes retos que marcarán el futuro del sector del transporte de viajeros por carretera, además de incluir también las presentaciones de prensa de UNVI y Ferqui.

La jornada contará con propuestas como la Mesa de Transporte 'Retos y desafíos del transporte de viajeros en España', que abordará la situación y evolución del sector, así como la colaboración entre administraciones y operadores, con la participación director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero; y el consejero delegado de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez, entre otros.

Asimsimo, se celebrará la ceremonia Sustainable Bus Awards (Premios Autobús Sostenivle), que reconocerá la innovación y la sostenibilidad en las categorías 'Urban', 'Intercity' y 'Coach', además de diferentes charlas sobre el futuro del sector que contarán con ponentes nacionales e internacionales.

LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Por su parte, la jornada del 24 de septiembre albergará actividades enfocadas en liderazgo, innovación y tecnología, comenzando por 'La Inteligencia Artificial como motor del futuro de la movilidad', sesión organizada por EMT Madrid en la que se presentarán los resultados de la cátedra acerca de esta materia realizada entre la compañía municipal y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Por otro lado, el liderazgo será abordado mediante las sesiones 'Mujeres líderes en la industria del autobús', poniendo el foco en el talento femenino como factor de innovación, competitividad y futuro para la movilidad; y 'Liderando la transformación del transporte de viajeros', que debatirá la transición energética, el nuevo mapa concesional, la ley de movilidad, la digitalización y la inteligencia artificial (IA).

Finalmente, el broche lo pondrá la Mesa Tecnológica 'El futuro conectado del transporte de viajeros: tecnología, conectividad e inteligencia artificial', que analizará la electrificación, la conectividad avanzada, los sistemas ADAS, el uso de la IA y la ciberseguridad aplicadas al transporte de viajeros.