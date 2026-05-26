La Feria de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria celebrará su primera edición del 15 al 27 de junio de 2027

IFEMA MADRID lanza en 2027 EXPOINMED, Feria Internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria. - IFEMA MADRID

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid lanza Expoinmed, la nueva feria dedicada a la innovación médica y la tecnología sanitaria, que se celebrará del 15 al 27 de junio de 2027, con la colaboración de Medicina Responsable, medio especializado de referencia.

La institución ferial ha señalado en un comunicado que con este foro refuerza "su estrategia de identificar sectores de alto potencial y activar ferias altamente especializadas", consolidando al mismo tiempo "su compromiso con el ámbito sociosanitario".

Expoinmed nace en un contexto "de crecimiento, transformación e inversión en la industria MedTech y Healthcare", que se consolida como "un pilar estratégico de la economía global".

En este sentido, Ifema Madrid ha destacado que España es "referente europeo en salud y puerta natural hacia el mercado iberoamericano" y que carecía hasta ahora de "un espacio ferial propio a la altura de su sistema sanitario".

Por estas necesidades, Expoinmed es un espacio profesional de alto nivel que conecta a los agentes del sistema sanitario --industria, profesionales, gestores, instituciones y pacientes-- en torno a los retos actuales: la innovación, la sostenibilidad, la colaboración público-privada y la humanización de la medicina.

Asimismo, han señalado que el sector sanitario español atraviesa "una etapa de crecimiento sostenido y fuerte dinamismo". Según los datos más recientes, el gasto sanitario total en España ronda el 9,5% del PIB, alcanzando los 138.000 millones de euros y posicionando al país en el grupo de cabeza europeo con Alemania, Francia e Italia.

Además, se ha consolidado en 2025 como "el país más activo en investigación clínica de la Unión Europea, manteniendo una posición de liderazgo tanto en número de ensayos autorizados como en diversidad de áreas terapéuticas, lo que confirma la estabilidad y fortaleza del sistema regulatorio español".

Este contexto de expansión, unido a la aceleración de la digitalización, la inteligencia artificial aplicada a la salud y el envejecimiento de la población está impulsando "una creciente necesidad de espacios de conocimiento, relación y negocio".

EXPOINMED: PLATAFORMA PARA LA INNOVACIÓN, LA CONEXIÓN Y LA INFLUENCIA

Expoinmed nace con vocación de convertirse "en punto de encuentro de referencia para el sector sanitario", integrando una propuesta que combina zona expositiva, contenidos de alto valor estratégico y espacios de networking.

Durante tres jornadas, reunirá a equipos y dispositivos médicos, robótica médica y quirúrgica, imagen y diagnóstico, laboratorio y soluciones farmacéuticas, materiales para la actividad sanitaria, tecnologías y soluciones digitales para la salud, tratamiento y seguimiento del paciente, servicios sanitarios, startups MedTech y entidades que trabajan en el sector de la salud.

Se celebrará el primer Congreso Internacional Expoinmed, impulsando un diálogo de alto nivel orientado a construir "el futuro del sistema de salud".

Clínicos, innovadores, gestores y reguladores analizarán y anticiparán los retos de la medicina contemporánea, abordando cuestiones clave como la medición de resultados en salud y el valor clínico, el papel de la IA bajo principios de gobernanza ética, la evolución hacia hospitales más eficientes y digitalizados, la implantación de modelos asistenciales integrados, el acceso responsable a la innovación y la creciente relevancia de la humanización y la experiencia del paciente.

El proyecto se apoya en la capacidad de Ifema Madrid como "uno de los principales operadores feriales de Europa" --con más de 70 ferias y congresos en 2026 y el 36% de la cuota nacional de eventos internacionales-- para generar plataformas de negocio e influencia en sectores clave.

Asimismo, la colaboración con Medicina Responsable aporta "un valor diferencial" en divulgación sanitaria, conocimiento sectorial y conexión.

MADRID, HUB INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN SANITARIA

Con el lanzamiento de Expoinmed, Ifema Madrid refuerza "el papel de Madrid como hub internacional de innovación en salud", en un entorno que ya destaca por "su alto nivel de actividad congresual, científica y empresarial y la posición de liderazgo de España en inversión, investigación e innovación sanitaria".

Con vocación internacional y el foco puesto en Latinoamérica, Expoinmed contribuirá a "dinamizar el sector, impulsar la transferencia de conocimiento y generar nuevo negocio".

Bajo el lema Impulsando la medicina. Conectando la innovación. Humanizando la salud, Ifema Madrid y Medicina Responsable impulsan un proyecto que responde a los desafíos actuales del sistema sanitario y que aspira a consolidarse como "cita imprescindible para los profesionales de la salud, contribuyendo a definir el futuro del sector desde Madrid".