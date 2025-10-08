La Feria Internacional del Autobús y el Autocar acogerá la gala de los Premios 'Las Empresas del Año'

FIAA colaborará en la celebración de los Premios "Las Empresas del Año" - IFEMA MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) acogerá el próximo 11 de diciembre la gala de entrega de los Premios 'Las Empresas del Año', que organiza la revista Autobuses & Autocares para reconocer la excelencia en el sector del transporte de viajeros por carretera.

La ceremonia, que celebrará su 34ª edición, tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la Sala Retiro, ubicada entre los pabellones 8 y 10 del Recinto Ferial de Ifema Madrid, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

En este acto se premiará a las compañías destacadas en las categorías de Transporte Regular, Transporte Discrecional, Transporte Urbano y Pyme, siendo esta última, en su edición 2025, dedicada al Transporte Regular. Las inscripciones para asistir ya están abiertas.

Como en ediciones anteriores, los Premios 'Las Empresas del Año' cuentan con el patrocinio de Volvo Buses y con la colaboración de FIAA, que una vez más ejercerá de anfitrión de la gala. Desde su creación en 1992, estos premios han reconocido a más de 120 operadores.

Con su apoyo a este evento, FIAA reafirma su compromiso "con el impulso y la visibilidad de los sectores clave para la movilidad y el desarrollo económico del país", ha destacado Ifema Madrid, que ha subrayado que estos galardones "ponen en valor la dedicación y el esfuerzo de las empresas que contribuyen a vertebrar el territorio, garantizar la movilidad de los ciudadanos y favorecer el crecimiento sostenible".

La próxima edición de FIAA, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en Ifema Madrid, volverá a reunir a los principales fabricantes, operadores y profesionales del transporte de viajeros.