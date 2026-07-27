La Feria Internacional FIIA 2026 será el escaparate de las novedades del sector del autobús y el autocar

FIAA - IFEMA MADRID

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá desde el 22 al 24 de septiembre la 16º edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) 2026, una cita que reunirá a los principales fabricantes y proveedores del sector para ser el escaparate de las novedades del sector.

Según ha detallado Ifema Madrid en un comunicado, esta entrega está marcada por los avances en electrificación, digitalización y sostenibilidad. La FIAA 2026 contará con la participación de más de 100 empresas expositoras y registrará un incremento del 50% en la participación internacional respecto a la edición anterior.

FIAA 2026, MARCADA POR LA TRANSICIÓN HACIA LAS CERO EMISIONES

La transición hacia las cero emisiones marcará buena parte de las novedades de FIAA 2026. De esta manera, Iveco Bus ha elegido Madrid para el estreno mundial de un nuevo modelo 100% eléctrico de batería, con el que amplía su oferta hacia un segmento que hasta ahora era inédito para la empresa.

Por su parte, la alemana Daimler Buses presentará el primer autobús interurbano eléctrico con actualizaciones inalámbricas 'over-the-air', mientras que Setra celebrará sus 75 años de trayectoria con el S516 HDH, reconocido recientemente como Coach of the Year 2026.

La compañía Irizar también acudirá a la feria con el estreno de su plataforma Irizar i3 eléctrico de 15 metros. Además, también mostrará el ietram Efficient, al tiempo que reforzará su apuesta por la economía circular a través de Izir, su marca de productos elaborados a partir de materiales excedentes de producción.

Solaris celebra su 30º aniversario con la presentación del Urbino 15 LE electric, un vehículo de tres ejes versátil para rutas interurbanos. Asimismo, la oferta internacional se completará con la presencia de Higer Bus y su sistema inteligente de operaciones G-BOS.

A continuación, Marcopolo presentará en primicia su primer vehículo 100% eléctrico, el Paradiso G8, previsto para el mercado europeo a partir de 2027. La compañía brasilera refuerza su posicionamiento en el segmento de autocares premium con este lanzamiento y consolida su propuesta centrada en "diseño, confort, seguridad y flexibilidad de configuración", en línea con las demandas de los operadores europeos.

Asimismo, la empresa china Yutong presentará su tecnología 'Yutong EV Long-life Tech' con baterías diseñadas para alcanzar "hasta 1,5 millones de kilómetros o 15 años de vida útil". Su principal novedad será el autocar eléctrico T14E, con hasta 850 kilómetros de autonomía, junto a los modelos IC12E, U13 Y T12. El fabricante turco Temsa acudirá con el Avenue Neo, su último autobús urbano eléctrico, y con el rediseño de Prestij para consolidar su capacidad interna de desarrollo de baterías.

DESCARBONIZACIÓN, PROPULSIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La descarbonización del transporte colectivo avanza también desde el desarrollo de nuevos sistemas de propulsión y componentes orientados a mejorar la eficiencia energética.

En este ámbito, Driventic expondrá su nueva generación de soluciones, con la transmisión automática Diwanxt, con tecnología híbrida suave de 48V, y el sistema eléctrico de alto rendimiento VEDS 1,5 capaz de alcanzar los 390 kW.

Por su parte, ZF presentará el CeTrax 2 dual, un motor central eléctrico integrado en una solución one-box para autobuses urbanos y autocares, junto con el eje trasero de próxima generación A134, optimizado para favorecer el ahorro energético mediante la recuperación de frenada.

A estas innovaciones se sumarán Autosur de Levante con su nuevo motor de tracción eléctrico y rampas de acceso para personas con movilidad reducida, además de Xiamen Jiedeng en el apartado de componentes especializados. Esta compañía exhibirá un sistema inteligente de drenaje de aire patentado, diseñado para eliminar de forma electrónica el condensado de los depósitos y contribuir a la seguridad del sistema de frenos.

Adicionalmente, Wüth Elektronik ICS participará con soluciones de alta tensión para la distribución de energía en autobuses eléctricos, un ámbito clave para avanzar hacia vehículos más eficientes, seguros y preparados para las nuevas exigencias de la movilidad cero emisiones.

SEGURIDAD INTELIGENTE DE PEATONES, PASAJEROS Y CONDUCTORES

La seguridad de peatones, pasajeros y conductores será otro de los grandes ejes tecnológicos de FIAA 2026. De esta manera, Winfin presentará Vision360 IA, una solución de visión inteligente diseñada para eliminar los ángulos muertos en entornos urbanos y reforzar la protección de los usuarios más vulnerables.

La visión digital también ganará protagonismo con Arcol, la empresa española que mostrará un eMirror Compacto que tiene un sistema de cámaras optimizado para minibuses que sustituye a los espejos convencionales y contribuye a mejorar la visibilidad del conductor.

En esta misma línea, Azimut Electronics incorporará un sistema autónomo de alerta antiatropello, capaz de avisar a peatones y conductores en cruces sin visibilidad sin distraer al conductor. Por su parte, City Life (EYSaS) introducirá el sistema EAS, que monitoriza el área frontal y lateral del autobús cuando está detenido para ayudar a prevenir accidentes.

Asimismo, Masats dará a conocer el sistema AIDA, una inteligencia artificial que detecta mediante visión si un pasajero necesita de asistencia especial para acceder al autobús.

DIGITALIZACIÓN DE FLOTAS Y EL 'TICKETING'

La digitalización de flotas gana protagonismo en esta edición de la feria con sus distintas soluciones orientadas a optimizar la operación, mejorar la eficiencia y elevar la experiencia del viajero. Así, Cojali presentará Jaltest Telematics, una herramienta que integra diagnosis remota multimarca y el módulo Real Time Ecodriving, diseñado para reducir el consumo energético.

La francesa Strada dará a conocer STRADAworld, una plataforma impulsada por IA para el control de tacógrafos y geolocalización, mientras que Sinfe lanzará Localiza Mi Bus, una propusta para que los viajeros puedan conocer en tiempo real la ubicación exacta de su transporte.

La plataforma integral ITS de Busae completará el bloque de gestión con su software Volcano, ya adaptado al nuevo Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA). Por su parte, Busmatick Group exhibirá ModuLite, una arquitectura de ticketing y validación totalmente modular y configurable, junto a Hanover Display y sus consolas EG4, compatibles con CANBus y su sistema de gestión centralizada en la nube Hanover Cloud.

Adicionalmente, GMV acudirá a FIAA con sus últimos avances en Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) y ticketing, con especial atención a las tecnologías ABT y EMV.

La compañía destacará su plataforma avanzada ITS Suite dirigida a la gestión integral del servicio, desde la operación en tiempo real hasta el análisis de datos, junto con una gama de equipos embarcados robustos y versátiles, diseñados para adaptarse a distintos entornos operativos.

La china Senptec presentará su Digital Driver's Workplace (DWP), un puesto de conducción ajustable eléctricamente y de forma automatizada que utiliza biometría para adaptar el entorno a los hábitos del conductor.

En el sector de la gestión de flotas, Movertis incorporará propuestas de asistentes virtuales expertos y paneles dinámicos impulsados por IA, orientados a la optimización en tiempo real del rendimiento de los vehículos y el consumo de combustible.

Toda la información en detalle sobre la feria, el registro y la adquisición de pases a su próxima edición se podrán consultar a través de la web oficial.