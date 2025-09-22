La feria de la marca privada, Privel 2025, supera los 250 expositores y 300 compradores de 27 países

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria dedicada a la industria de la Marca Privada, Privel 2025, que celebra su primera edición los días 5 y 6 de noviembre supera los 250 expositores y más de 300 compradores internacionales de 27 países.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, se perfila como "plataforma estratégica" para todos los actores de la Marca Privada (MDD), con especial foco en Europa y América Latina, incluyendo otros mercados como Europa y Norte de África, y un área expositiva multisectorial en torno a las áreas de Food y Non Food en la que empresas líderes y emergentes mostrarán sus productos y servicios.

Complementaria a la zona expositiva, un componente fundamental de Privel 2025 será su Programa de Compradores Internacionales, que ya cuenta con la confirmación de más de 300 profesionales del retail provenientes de 27 países.

Durante dos jornadas, este programa facilitará encuentros B2B entre expositores y retailers tanto nacionales como internacionales, con un enfoque especial en Latinoamérica.

A dos meses de la primera edición, este programa confirma la participación de retailers como Alcampo (España), Aldi (España), Auto Mercado (Costa Rica), Bon Área (España), Cencosud (Argentina), Centro Nacional Cuesta (República Dominicana), Cevital (Argelia), Colruyt (Bélgica), Corporación Favorita (Ecuador), COTO (Argentina), Dagab (Suecia), Dagrofa (Dinamarca), D1 (Colombia), DIA (España), EMD AG (Suiza), Eroski (España), Espol (Chile), Euromadi (España), Francap (Francia), Grupo Ramos (República Dominicana), GTA - Grupo de Tiendas Asociadas (Guatemala), Hipermaxi (Bolivia), IFA (España), Lidl (España), Markant (Alemania), Marjane (Marruecos), Retail, S.A. (Paraguay), Selex (Italia), SMU (Chile), Spain Japan Market (España - Japón), Súper Aki (México), Supermercados Gama (Venezuela), Supermercados Peruanos (Perú), Superunie (Holanda), Tottus del Grupo Falabella (Chile), Unide (España), Unimarc SMU (Chile), United Nordic Inc AB (Suecia) o Walmart (México).

Organizado por Alimarket, el Congreso se celebrará en el marco de la feria y será el centro del conocimiento de la industria privada. Con el patrocinio de Circana, El Milagrito, VINFER Laboratorios y Tosca, contará con ponencias de expertos, presentación de casos de éxito y debates sobre tendencias clave en consumo, sostenibilidad, innovación y desarrollo de la marca del distribuidor.