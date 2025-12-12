FIAA acoge los Premios 'Las Empresas del Año 2026' en el sector del transporte de viajeros por carretera

Premios Las Empresas del Año. - IFEMA MADRID

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La revista Autobuses & Autocares ha entregado los Premios 'Las Empresas del Año 2026', que este año han celebrado su XXXIV edición, en un acto que ha tenido lugar en Ifema Madrid y al que han asistido cerca de 300 profesionales del sector del transporte de viajeros por carretera .

Según ha informado el consorcio en un comunicado, han acudido la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena María Atance; el director de FIAA, David Moneo, feria que, un año más, mostró su apoyo a estos galardones; el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luís Sanz Merino; y el director general de Volvo Buses para España y Portugal, Jaime Verdú, cuya compañía volvió a ejercer como patrocinadora de los premios.

En esta edición, los galardonados en las distintas categorías fueron HIFE en la categoría Transporte Regular; Torre Bus en la sección de Transporte Discrecional; Salamanca de Transportes en Transporte Urbano; y Autobuses Abagón en PYME-Transporte Regular.

David Moneo ha resltado el papel de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2026 en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid, como punto de encuentro imprescindible para la industria, mayor escaparate del sector e instrumento estratégico para reforzar el posicionamiento internacional de las compañías.

Asimismo, ha subrayado que este impulso se ve multiplicado gracias a las sinergias que Ifema Madrid ha consolidado entre sus grandes plataformas de movilidad y automoción, Global Mobility Call y Motortec, que permiten abordar la movilidad desde una visión integral que conecta industria, operadores, posventa y administraciones públicas.