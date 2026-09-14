La firma SIIA gana la primera edición de Madridjoya Designers y expondrá su colección en Ifema

Andreea Siia - IFEMA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de joyería de autor contemporánea SIIA, liderada por la diseñadora y orfebre Andreea Siia, ha ganado la primera edición de Madridjoya Designers, una iniciativa destinada a impulsar nuevas firmas y reconocer el talento emergente en joyería, relojería e industrias afines.

Como ganadora del certamen, SIIA presentará su colección 'MARACINE' en la próxima edición de Madridjoya, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Ifema Madrid. La firma contará con un espacio propio en la zona MINI de la Feria, concebida para dar visibilidad a proyectos emergentes y marcas diferenciadoras.

El jurado ha valorado la personalidad de la propuesta creativa de SIIA y su capacidad para transformar referencias de la naturaleza, la arquitectura y el patrimonio en piezas escultóricas con identidad propia, según un comunicado de la organización.

La colección 'MARACINE' se inspira en el cardo, "símbolo de fuerza, transformación y belleza indómita", y está formada por piezas elaboradas en plata, oro y piedras naturales como diamantes, amatistas y citrinos. La firma combina técnicas artesanales de orfebrería con una visión contemporánea del diseño y una producción responsable.

El reconocimiento permitirá a SIIA presentar su trabajo ante compradores, distribuidores, comercios especializados y profesionales del sector, en un año especialmente significativo para Madridjoya, que alcanza su 75ª edición.

El jurado también ha distinguido como finalistas a las diseñadoras Federica Marchitelli y Maristela Durán, cuyas propuestas aportan diferentes aproximaciones al diseño contemporáneo de joyería.

Marchitelli, diseñadora italiana graduada en Diseño de Joyería por la Accademia Italiana de Roma, ha presentado 'Danza Aerea', una colección inspirada en el universo poético de Federico Fellini, la iconografía circense y el simbolismo del círculo. La propuesta destaca por la versatilidad de sus piezas y por una narrativa que conecta joyería, arte y diseño contemporáneo.

Por su parte, Maristela Durán ha participado con la colección 'Arara Azul y Encantos de la Naturaleza', integrada por piezas inspiradas en la biodiversidad brasileña y las formas orgánicas de la naturaleza.

Su propuesta combina referencias personales y familiares vinculadas a la tradición joyera con creaciones que trasladan al diseño elementos como el guacamayo azul y distintas especies vegetales.

La organización destaca la "excelente acogida" de esta primera convocatoria y considera que confirma el interés del sector por contar con espacios destinados a impulsar nuevas voces creativas y proyectos de autor.

Madridjoya Designers se incorpora así como una nueva plataforma de la Feria para descubrir y dar visibilidad al talento emergente en joyería, coincidiendo la próxima edición de Madridjoya con Bisutex del 24 al 27 de septiembre.