Fitur se celebrará del 21 al 25 de enero y espera unas "excelentes" previsiones de participación y contenido

La Feria Internacional del Turismo 2026 (Fitur) ya ha configurado su próxima edición, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid, y que espera unas "excelentes" previsiones de participación y contenido.

La cita tendrá lugar en un momento "espectacular" para el sector que, según las últimas cifras publicadas por ONU Turismo, refleja una clara recuperación a nivel internacional, con un aumento del 5%, respecto a 2024, en llegadas hasta septiembre, alcanzando los 1.100 millones de turistas, ha detallado la organización en un comunicado.

La 46ª edición de Fitur será inaugurada oficialmente durante la mañana de la segunda jornada profesional, el 22 de enero. En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella ambiental del evento, Fitur 2026 reforzará su recomendación del uso del transporte público, destacando la conectividad del recinto mediante metro, autobús y otros medios de transporte "colectivo".

Por otro lado, una de las grandes novedades de Fitur 2026 es la creación del Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12 del Recinto Ferial. Estará abierto durante los días profesionales, 21, 22 y 23 de enero, y se convertirá en el "epicentro" del debate sobre las líneas que están definiendo el futuro de una industria cada vez más "responsable y tecnológica". Prueba de esta apuesta del turismo por la innovación es el crecimiento del 50% del área de travel technology, que reunirá las soluciones de más de 150 empresas de más de 20 países.

Asimismo, el Pabellón del Conocimiento reunirá foros, conferencias y encuentros profesionales de actualidad e "interés" de las secciones de Fitur TechY, Fitur Know-How & Export, Fitur Sports, Fitur Talent y el Observatorio FITURNEXT.

10.000 EMPRESAS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO

A un mes de su celebración, la edición ha anunciado la presencia de "toda" la cadena de valor del turismo a través de más de 10.000 empresas, desde destinos y administraciones públicas hasta empresas de transporte, alojamiento, intermediación, tecnología, innovación y servicios especializados.

Esta representación pretende reforzar el carácter de la Feria como "punto de encuentro global" del sector, lo que favorecerá la generación de negocio, la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento. Los actores presentes buscarán abordar los retos y oportunidades del turismo, impulsando un modelo "más competitivo, sostenible e innovador" a escala internacional.

Además, el 24 y 25 de enero, Fitur se convertirá en la "gran fiesta del turismo" y abrirá sus puertas al público, con el fin de conectar a destinos y empresas con el viajero final.