Fitur Screen 2027 impulsará la comercialización del turismo de pantalla con un plan estratégico sectorial

Fitur Screen - IFEMA MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Fitur Screen que se celebrará del 20 al 22 de enero en el Pabellón 8 de Ifema Madrid impulsará la comercialización del turismo de pantalla en España con un plan estratégico sectorial para consolidar el posicionamiento competitivo de España en este segmento.

La sección especializada de la feria internacional de turismo española organizada junto a Spain Film Commission tendrá como uno de sus principales objetivos transformar el interés generado por los rodajes audiovisuales en productos turísticos estructurados, comercializables y generadores de impacto económico en los territorios.

Bajo el lema 'Screen Stories. Building Destinations', el espacio profesional buscará consolidar el denominado turismo de pantalla o set-jetting como una palanca de desarrollo económico y diversificación para los destinos españoles, en el marco de Fitur que tendrá lugar entre el 20 y el 24 de enero.

Esta apuesta responde al peso creciente de la industria audiovisual en la demanda turística internacional. Según datos del Long-Haul Travel Barometer 3/2026 de la European Travel Commission (ETC), las localizaciones cinematográficas figuran entre los principales atractivos para el 20% de los viajeros de larga distancia durante el otoño, una cuota que se eleva hasta el 25% en el caso del mercado emisor chino.

Para canalizar este flujo, la agenda profesional de Fitur Screen 2027 incluirá conferencias, mesas redondas y encuentros B2B centrados en la creación y comercialización de producto, la innovación, la sostenibilidad y la medición del retorno económico, reuniendo a operadores, instituciones y empresas de las industrias turística y audiovisual.

Como eje central del programa, Spain Film Commission presentará la estrategia 'Set-Jetting Spain', diseñada para profesionalizar la oferta vinculada a películas y series y maximizar su rentabilidad en los destinos locales.

Durante las jornadas se detallarán las líneas maestras del primer Plan de Marketing Turístico especializado en turismo de pantalla, una hoja de ruta que establecerá las prioridades en promoción, comercialización y colaboración público-privada para consolidar el posicionamiento competitivo de España en este segmento.

El despliegue de esta nueva etapa estratégica coincide además con la conmemoración del 25 aniversario de Spain Film Commission, entidad que cumple un cuarto de siglo impulsando la atracción de rodajes internacionales y la vertebración de la industria audiovisual en el territorio nacional.