Fitur Talent celebrará su séptima edición en enero para abordar los retos del empleo en sector turístico

Fitur Talent - IFEMA MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fitur Talent celebrará su séptima edición el 20 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tendrá lugar del 20 al 24 de ese mes en Ifema Madrid, con una jornada centrada en los retos de la captación, formación y fidelización de profesionales en la industria turística.

Organizada en colaboración con 'RRHHDigital' y con el patrocinio de Randstad, la sección reunirá a directivos de recursos humanos, representantes de empresas turísticas y expertos del sector para compartir experiencias y buenas prácticas sobre la gestión del capital humano.

Bajo el lema 'Talento que transforma. El capital humano como clave del futuro turístico', el encuentro se desarrollará en el pabellón 12 y abordará el papel de los profesionales en la adaptación, competitividad y desarrollo de la industria turística, así como su contribución a destinos más inclusivos y sostenibles.

El programa incluirá mesas redondas, ponencias y debates sobre liderazgo y nuevas fórmulas de gestión del talento, movilidad internacional y talento global, marca empleadora y propósito empresarial, diversidad, inclusión y neurodiversidad, así como inteligencia artificial y bienestar laboral.

La jornada busca generar un espacio de diálogo profesional sobre cómo atraer, desarrollar y cuidar a los trabajadores del sector ante los cambios y desafíos del contexto turístico actual.