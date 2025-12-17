Fiturnext 2026, el Observatorio de Fitur, acoge un programa para abordar la sostenibilidad del agua

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fiturnext, el Observatorio de Fitur dedicado a promover "buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad", acogerá durante unas jornadas profesionales, del 21 al 23 de enero en el Pabellón del Conocimiento, un programa en el que destacados expertos abordarán la sostenibilidad del agua.

En alianza con Aqualia, marca de referencia en la gestión del ciclo integral del agua, el programa de Fiturnext se complementará con la entrega de premios a las iniciativas ganadoras del Reto 2026, charlas y mesas redondas en las que se pondrán en valor las oportunidades y servicios de la industria turística para contribuir a "la eficiencia hídrica", ha desgranado Ifema en un comunicado.

El evento contará con la presencia de reconocidos profesionales del sector turístico que fomentan "una industria eficiente y responsable" respecto a la gestión del agua.

Entre ellos, destacan las figuras del jefe de área de Sostenibilidad Turística de la Fundación Visit Valencia, Jaume Mata; la presidenta de l'Aliança per l'Aigua, María Ángels Marí; la jefa de proyectos del Área de I+D+i de la red DTI en Segittur, Beatriz García Moreno y la directora de Sostenibilidad de Bioscore, Virginia Sarobe.

ENTREGA DE PREMIOS

La programación de Fiturnext arrancará con la ceremonia de entrega de premios a los proyectos ganadores del Reto 2026 dedicado a la gestión sostenible y responsable del agua en el turismo: Fundación Visit Valencia, Barceló Regen y Plastic Cup.

Asimismo, la agenda acogerá diálogos con organizaciones del sector privado y público, mesas redondas sobre organizaciones que buscan el equilibrio hídrico y se mostrarán algunas de las iniciativas finalistas a través de conversaciones que descubrirán por qué otra relación con el agua es posible.