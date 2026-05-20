El Foro de las Ciudades abordará las claves del desarrollo urbano con participación de Turín, Bogotá o Praga

Foro de las Ciudades. - IFEMA MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El programa del Foro de la Ciudades de Madrid 2026 abordará en Ifema Madrid las claves del desarrollo y la planificación urbana para afrontar un crecimiento de las ciudades sostenible y resiliente con participación de Turín, Bogotá, Praga, A Coruña, Granada o Bilbao.

En dos de sus cuatro auditorios se celebrarán todas las sesiones y plenarias dedicadas a enfoques de planificación y regeneración, agendas urbanas, adaptación al cambio climático, renaturalización, planes estratégicos, entre otros, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Destacan especialmente los 4 Diálogos Urbanos con más de 12 ciudades nacionales e internacionales que expondrán sus estrategias de planificación. Participarán Turín, Berlín, Bogotá, Medellín, Wroclaw-Breslavia, Calgary, Múnich, Praga, Izmir-Esmirna, Lyon y Guimarães, además de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Pamplona o Vitoria-Gasteiz, entre otras, así como expertos internacionales como Ruud Schuthof, subdirector regional de ICLEI Europa, y Ed Baker, presidente del estudio de urbanismo londinense Broadway Malyan.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presentará un debate sobre la visión del área metropolitana en las agendas urbanas con la participación de cinco territorios, como A Coruña, Granada o Bilbao, mientras que otras sesiones estarán dedicadas a profundizar en el avance del nuevo Plan Estratégico de Madrid.

También se analizará el sector inmobiliario como un actor destacado en el diseño de las ciudades, se darán a conocer buenas prácticas de las ciudades URBACT y habrá un debate abierto de la Asociación de Profesorado de Urbanismo y Ordenación del Territorio con ponentes de diferentes universidades españolas.

Con el apoyo de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) y el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, se celebrará una sesión doble para abordar diferentes acercamientos a la necesidad de regenerar los espacios urbanos para mejorar la salud y la habitabilidad, con la participación de expertos, ciudades como Getafe y Ontinyent, y el programa 'Cities Countdown to 2030' de CGLU-UCLG.

RESILIENCIA Y NATURALEZA

Otro de los aspectos vitales para el avance de las ciudades sostenibles es la gestión de los impactos del cambio climático. El Foro celebrará una amplia sesión sobre adaptación climática y resiliencia urbana con organizaciones como la Red Ciudades Cencyl, la Red de Ciudades por el Clima de la FEMP, el Observatorio de la Arquitectura Saludable o TECH Friendly, entre otras.

Estas sesiones acompañarán a otras sobre acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos urbanos o una dedicada al proyecto 'Ciudades que se Superan' de ONU-Habitat con los municipios de Sant Boi, Viladecans, Granollers y Alcorcón.

La mejora y el mantenimiento de la naturaleza en los entornos urbanos es uno de los principales desafíos de las ciudades para proteger la salud humana y generar espacios habitables de convivencia. El bloque que el Foro dedica a este tema se compondrá de cuatro sesiones y el acto de entrega de la tercera edición del Premio Árbol que el Foro otorga a las ciudades que destacan por sus proyectos verdes.

Colaboran con estas sesiones la Asociación Española de Parques y Jardines (AEPJP), Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), FEMP, Fundación Biodiversidad y Asociación Española de Paisajistas (AEP), con ciudades como Málaga, Fuenlabrada, Lyon, Aranjuez, Tarragona y Fraga, entre otras.

Las temáticas enfocadas al bienestar humano se completan con una sesión organizada por el Interreg Euro-Med, donde se expondrán diferentes buenas prácticas de sus Green Living Areas en energía, movilidad, planificación, participación y financiación.

Los otros dos auditorios del Foro estarán dedicados a la innovación tecnológica y la economía circular.