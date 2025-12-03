El Foro de las Ciudades analiza el 11 de diciembre el crecimiento urbano de la capital en un laboratorio online

Foro de las Ciudades de Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Madrid celebrará el próximo 11 de diciembre, a las 10 horas, un laboratorio en torno a las 'Visiones y realidades del crecimiento urbano de Madrid' a través de la aplicación Zoom, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Con estos encuentros tematizados y abiertos a la participación de todos los agentes que intervienen en el urbanismo, el Foro de las Ciudades de Madrid busca generar nuevos espacios de debate entre profesionales de la ciudad y encontrar soluciones para mejorar los procesos urbanos.

Así, 'Visiones y realidades del crecimiento urbano de Madrid' plantea debatir e intercambiar ideas en torno a los principales desafíos de las actuales transformaciones urbanas de la ciudad, analizando los enfoques transversales que atienden a múltiples retos, como la sostenibilidad ambiental, el acceso a la vivienda, la necesidad de nuevas infraestructuras, la cohesión territorial y la riqueza del tejido social.

Este será el primero de una serie de laboratorios que servirán como anticipo de la próxima edición del Foro de las Ciudades de Madrid, que organiza Ifema Madrid, del 9 al 11 de junio de 2026, y que volverá a coincidir con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA); la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) y por primera vez con la nueva feria SOCIOCARE.

La presentación correrá a cargo del director del Foro de las Ciudades de Madrid, David Moneo, y los participantes serán el coordinador general de Urbanismo, Ayuntamiento, Chema Ortega; el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, Ramón Cubián; el presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Francisco Torres; el director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Crea Madrid Nuevo Norte, Miguel Hernández, y el presidente de Valdecarros Madrid, Luis Roca de Togores. Además, lo dinamizará Enrique Manzano Martínez, doctor arquitecto-urbanista Academia Española de Urbanistas y representante en Madrid de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas.