El Foro de las Ciudades llega del 9 al 11 junio con 35 sesiones y más de 200 ponentes

Empresas líderes en distintos sectores urbanos impulsan el Foro de las Ciudades de Madrid 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid se celebrará del 9 al 11 de junio en el pabellón 9 del Recinto Ferial de Ifema Madrid con un programa que contempla 35 sesiones y más de 200 ponentes y el apoyo de diferentes empresas líderes en sus respectivos sectores de actividad vinculados al desarrollo de los entornos urbanos y la prestación de servicios públicos.

En un comunicado, desde Ifema Madrid han recordado que el Foro de las Ciudades de Madrid es una convocatoria "transversal y atractiva" para que las empresas visibilicen sus estrategias enfocadas hacia el desarrollo sostenible e innovador de ciudades y territorios.

En su modalidad de patrocinio, el Foro está apoyado por seis empresas y una organización europea, con FCC Medio Ambiente como patrocinador Platino y PreZero España, Ecoembes y Crea Madrid Nuevo Norte como patroninadores Oro.

FCC Medio Ambiente realiza servicios municipales y gestión integral de residuos, dando servicio a más de 39 millones de personas en 3.900 municipios de España, Portugal y Francia. Entre otros ponentes de la empresa, el director general de FCCenviro Atlantic (España, Francia, Portugal y Ámbito), Javier Irigoyen, estará presente en el acto inaugural del Foro el martes 9 de junio.

Por su lado, PreZero España realiza el servicio de recogida y gestión de residuos a más de 15 millones de ciudadanos en 600 municipios españoles y Ecoembes es la organización que trabaja en una solución única y de calidad para la circularidad de los envases domésticos y comerciales de más 29.000 empresas.

Respecto a Crea Madrid Nuevo Norte, se trata del gran proyecto de transformación de Madrid que dará nueva vida a terrenos en desuso en pleno corazón de la capital para convertirlos en un innovador entorno urbano.

También apoyan como patrocinadores de Sesión al Foro de las Ciudades Valdecarros Madrid, el mayor desarrollo urbanístico de España y uno de los más grandes de Europa perteneciente a la denominada Estrategia del Sureste de Madrid, y MedCities, que entre otras actividades, trabaja en la 'Misión de Zonas Verdes para la Vida' del Interreg Euro-MED.

Otro formato para colaborar con el Foro de las Ciudades de Madrid es el de partner internacional, donde se agrupan una serie de compañías y organizaciones que promueven el evento en otros países y ayudan en la detección de los mejores proyectos y ponentes. En 2026 el Foro cuenta con ICLEI Europa, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Tecnalia, IDOM y Broadway Malyan.

El Foro de las Ciudades 2026 se celebra en paralelo a las ferias TECMA y SRR (servicios urbanos, gestión y tratamiento de residuos, y economía circular) y los expo-congresos Global Mobility Call y SocioCARE.