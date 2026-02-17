Foro de Ciudades organizó la jornada de Alianza con emprendimiento y transformación digital como protagonistas

Alianza para la Innovación Urbana en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Ifema Madrid organizó el 11 de febrero la jornada de la Alianza bajo el título 'Emprendimiento innovador como palanca para la transformación urbana' en la sede del International LAB - Madrid Innovation.

Este encuentro reunió a representantes de ciudades, startups innovadoras y empresas consolidadas del ámbito urban tech, con el objetivo de conectar "retos urbanos, ideas y soluciones tecnológicas", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La jornada contó con la colaboración del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Las Rozas Innova, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Red Innpulso.

La primera parte de la jornada contó con la participación del titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño; la concejala de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón, Carmen Martín Rubio, en representación de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

También participó la concejala delegada de Transformación Digital, Transparencia y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas, María Belén Fernández-Salinero, en representación de la Red Innpulso, quienes debatieron acerca de las demandas y necesidades de las ciudades en materia de innovación tecnológica.

Todos ellos se mostraron de acuerdo en que la infraestructura de recogida de datos relacionados con los servicios públicos urbanos "ya se ha consolidado", y ahora el siguiente paso tiene que ver con la gestión de dichos datos de cara a maximizar la calidad de dichos servicios.

En dicha tarea de la gestión del dato, la inteligencia artificial está llamada a jugar "un papel decisivo", especialmente en ámbitos como la recogida y tratamiento de los residuos municipales, la movilidad urbana y el cuidado de las zonas verdes, que son tres de los principales retos relacionados con las competencias urbanísticas.

Otra idea en la que insistieron fue la importante labor de redes de ciudades como RECI o la Red Innpulso, donde las entidades locales de distinto tamaño y nivel de desarrollo tecnológico pueden colaborar y compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

Igualmente destacaron el papel de la colaboración público-privada, que permite a las administraciones beneficiarse de las ideas y tecnologías innovadoras que aportan los emprendedores y empresas especializadas en urban tech.

LA INNOVACIÓN PARA SUPERAR "TRABAS BUROCRÁTICAS"

Los representantes municipales también remarcaron el papel de la innovación para superar "las trabas burocráticas" y dinamizar la gestión de "los servicios públicos urbanos", así como para encontrar nuevas vías que permitan superar los obstáculos a los que se enfrenta cotidianamente la acción de las corporaciones locales.

"Respecto al dato, creo que la colaboración público-privada es la mejor fórmula, porque el dato lo explota la administración para mejorar los servicios, pero quien te da las ideas para explotar estos datos son las startups", aseguró Niño.

Por su parte, Carmen Martín, recalcó que en la RECI se juntan ciudades que están "en diferentes niveles de desarrollo tecnológico, y esto es muy importante", porque se puede aprender de "los más grandes y de los que llevan muchos años trabajando" en esta área.

"También de los pequeños o de los que acaban de llegar y ponen sobre la mesa las dificultades a las que nos enfrentamos", ha añadido la edil de Alcorcón.

Finalmente, María Belén Fernández-Salinero, afirmó que las ciudades no deben "innovar por innovar". "Hay que reflexionar sobre cuáles son las necesidades que tenemos y contar con todo el ecosistema para encontrar soluciones a nuestros principales retos y problemas", destacó.

EMPRENDEDORES

La segunda parte del evento estuvo coordinada por el responsable de Innovación Abierta de Las Rozas Innova, Alberto Acosta, empresa pública de innovación del Ayuntamiento de Las Rozas.

"Nuestro propósito es dinamizar el ecosistema emprendedor y ser una base desde la que los emprendedores puedan validar su tecnología y consolidar sus productos", explicó Acosta.

Los asistentes a la jornada pudieron conocer seis proyectos apoyados por Las Rozas Innova y el International LAB-Madrid Innovation. La CEO y fundadora de Letmecharge, Uliana Torkunova, presentó su software integral de gestión de cargadores eléctricos, capaz de conectar infraestructuras de cualquier marca.

Por su parte, el CEO de Chargia, Eduardo Medina, explicó su plataforma de gestión de incidencias y asistencia inmediata para usuarios de vehículo eléctrico a través de un chatbot multilingüe dentro de WhatsApp, mientras que Marta Morillo presentó los proyectos Innciso y CircularAI, una plataforma de IA especializada en economía circular que ayuda a ayuntamientos y empresas a definir estrategias a largo plazo.

También, la fundadora de ZooMetrics, Diana Barrantes, expuso su plataforma orientada a la gestión de la biodiversidad urbana, a la vez que Borja Santos presentó Full & Fast, una solución que combina sistemas de baterías, microrredes y software de optimización para facilitar la electrificación de flotas en entornos con limitaciones de potencia.

Finalmente, el responsable de Thinger.io, Jorge Trincado, explicó una aplicación de desarrollo IoT (internet de las cosas) que permite conectar, gestionar y escalar dispositivos sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

El Foro de las Ciudades de Madrid se celebrará de forma simultánea con las ferias Tecma, SRR, Sociocare y Global Mobilty Call, conformando un completo programa impulsado por Ifema Madrid, especialmente diseñado para que las administraciones públicas "puedan aprovechar" una jornada en el recinto ferial para conocer y analizar "soluciones innovadoras" en movilidad y urbanismo, "dos ámbitos clave para el desarrollo y la calidad de vida en las ciudades", ha indicado Ifema Madrid.