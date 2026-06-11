Fruit Attraction convoca otra edición de los premios a la innovación y emprendimiento en sector hortofrutícola

Fruit Attraction convoca una nueva edición de los Innovation Hub Awards Expositores y co-expositores pueden presentar sus mejores proyectos, productos o servicios hasta el próximo 2 de septiembre. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction vuelve a poner en marcha los Innovation Hub Awards, unos premios a la innovación y el emprendimiento en el sector hortofrutícola, que están dirigidos a aquellas empresas expositoras y co-expositoras que presenten el mejor proyecto, producto o servicio para la industria.

El mejor proyecto se elegirá valorando los criterios de innovación, sostenibilidad, tecnología aplicada y conocimiento, ha indiciado Ifema Madrid en un comunicado.

Las empresas participantes en Fruit Attraction 2026 interesadas en participar podrán hacerlo a través de la página web hasta el día 2 de septiembre, siempre y cuando sean productos, soluciones tecnológicas o servicios para la industria hortofrutícola cuya comercialización haya comenzado después del 1 de septiembre de 2025, y que además no hayan participado en ediciones anteriores del premio.

Los Innovation Hub Awards, que se han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector, volverá a contar con sus habituales categorías: Premio Fresh Produce, Premio F&V Industry y Acciones de sostenibilidad y compromiso, con una dotación económica de 2.000 euros cada una.

Todas las candidaturas presentadas, y que cumplan los requisitos, expondrán sus productos en el área Innovation Hub, espacio de exposición de productos innovadores ubicada en el paso entre los pabellones 5 y 7 durante los tres días de celebración de la feria.

En la última edición de Fruit Attraction los Innovation Hub Awards reconocieron a los productos y servicios más destacados del sector entre un total de 50 candidaturas y nueve finalistas.

El premio Fresh Produce fue para IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), en la categoría F&V Industry resultó ganadora Edencore y en Acciones de Sostenibilidad y Compromiso el galardón recayó en Pallet Sure.

Fruit Attraction, organizada por Ifema Madrid y Fepex, se celebrará del 6 al 8 de octubre con unas previsiones de participación especialmente positivas, que apuntan a la participación de más de 2.500 empresas, una ocupación total de 162.000 metros cuadrados repartidos en 10 pabellones y una asistencia de más de 121.000 profesionales de más de 150 países.