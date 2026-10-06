Frutas y verduras toman Ifema Madrid en Fruit Attraction con cifras récord y el foco en mercados internacionales

88ee3e3d4c69d8110fc1a99a989e0522.jpg - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las frutas y las verduras han tomado desde este martes y hasta el jueves Ifema Madrid en la 18ª edición de Fruit Attraction con cifras récord --más de 2.500 empresas expositoras y la asistencia de más de 121.000 profesionales de 150 países-- y con el foco de los productos españoles puestos en los mercados interancionales.

El producto estrella este año es la patata y los países invitados son China y Emiratos Árabes Unidos. Organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), la muestra ocupa 162.000 metros cuadrados en 10 pabellones de la institución ferial madrileña, convirtiéndose en una de las citas más importantes de Ifema Madrid cada año.

Por sus pasillos, han pasado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, encargado de inaugurar la misma, acompañado del presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos. Antes, sobre las 11 horas, ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que ha visitado varios de los estands.

El ministro ha subrayado que "calidad y excelencia" son las claves que han sabido abanderar los productores hortofrutícolas españoles para convertir a este sector en el de mayor rentabilidad económica de la agricultura española y distinguirse en los mercados internacionales como un proveedor competitivo.

"Somos el primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea y el décimo del mundo", ha subrayado. En concreto, España produce una cuarta parte del total de la Unión Europea.

Anualmente los agricultores españoles producen más de 26 millones de toneladas de frutas y hortalizas que, en 2025, alcanzaron un valor de unos 17.122 millones de euros, equivalente al 30% de la producción total agraria del país.

De su lado, la jefa del Ejecutivo regional ha destacado que es un sector de los "más importantes de España, de gentes esforzadas que pelean mucho, que se esfuerzan, que crean muchos puestos de trabajo y que, en definitiva, alimenta a todos".

A lo largo del recorrido, Díaz Ayuso ha conocido algunas de las 2.500 empresas que participan en este encuentro, como El Melonero, Frusangar, o Líder Villaconejos, además de Mercamadrid.

UNA FERIA QUE "SIRVE PARA MUCHO"

Una de las más relevantes es precisamente la de Melones de Villaconejos. Su encargado de producción, Jaime Pérez, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que esta feria "sirve para mucho", en concreto, para dar a conocer el producto y como sitio para reuniones con clientes nuevos, además de comentar con socios cómo ha ido el año, la campaña o los cambios.

"Fidelizar lo que es nuestro producto y sobre todo pues darnos más a conocer, inclusive, ¿no?, porque para eso estamos y trabajamos", ha apuntado.

Algunas de las frutas más destacadas que se pueden encontrar por los pasillos son algunas como el plátano o el kiwi. Precisamente, uno de los estands que ha visitado el ministro ha sido el de Plátano de Canarias, que encabeza la entrada al pabellón 5.

Desde esta compañía, su gerente y director de Marketing y Comunicación, Sergio Cáceres, ha explicado que como una de las frutas más vendidas en el país tienen "la obligación de estar", además de ser uno de los miembros fundadores.

"Para nosotros es una oportunidad de encontrarnos de nuevo todos los años de manera regular en todos los eslabones, como se dice ahora, de la cadena. Y no solamente vincular a los productores que visitan la Península y vean también la competencia y lo que hay, sino conocer los adelantos y las posibilidades que se abren más allá de nuestra frontera", ha explicado a Europa Press, además de reivindicar los "atributos y los beneficios" de los plátanos canarios.

Otro de las frutas relevantes es el kiwi, un nicho que cada vez se expande más en Europa, tal y como ha explicado el subdirector de Kibi, Mauro Rey, quien ha detallado que Fruit Attraction les sirve para darse a conocer ante operadores, destacando especialmente los internacionales que pueden saber más de los kiwis que se cultivan en España.

"Al venir tanta gente del mundo de hortofrutícola, hay mucha gente que quiere hacer otras inversiones dentro de su propuesta principal, que pueden ser las uvas, puede ser cualquier tipo de producto, y ven sinergias con nosotros en temas de cultivo o en temas de comercialización del producto para otros mercados", ha explicado.

También se pueden encontrar en la feria empresas como Citrosol, que abordan la comercialización de productos para el tratamiento postcosecha, especialmente de cítricos.

La responsable de Marketing y Comunicación de la empresa, Marina Orihuel, ha señalado que en esta feria tienen oportunidad de reunirse con clientes de Egipto, Latiamérica o Croacia. "Empezamos con cítricos, pero ahora ya tenemos más, nuestra cartera de cultivos es mucho más grande. Hacemos de todo, hortalizas, frescas, fruta y verdura cortada", ha apostillado.

MÁS DE 6.000 HECTÁREAS DE CULTIVO EN LA REGIÓN

En la región, las frutas y hortalizas aportan el 50,91% del valor económico total de la producción vegetal de la Comunidad de Madrid, con cerca de 110 millones de euros. Dedica 6.189 hectáreas a estos cultivos, entre los que destacan el pistacho, la almendra, el ajo, la cebolla y la patata, concentrados principalmente en el suroeste, el sur y la comarca de Las Vegas.

Además, la industria agroalimentaria madrileña ocupa el cuarto puesto en España por valor añadido bruto, genera 200.000 empleos y agrupa a más de 1.500 empresas.

El producto estrella de esta edición, la patata, está presente antes de acceder al recinto ferial mediante una campaña de cartelería en las estaciones de Metro de Nuevos Ministerios y Plaza de España, que se completará con presencia promocional en el pasillo central de Fruit Attraction y con la difusión de un vídeo dedicado a la patata.

Dentro de la feria se ha puesto en marcha el Tour de la Patata, un recorrido que permite identificar y localizar a las empresas vinculadas a este producto. Los expositores participantes están recogidos en un listado específico y contarán con un distintivo identificativo en sus estands, facilitando a los profesionales asistentes conocer la oferta de patata presente en Fruit Attraction.