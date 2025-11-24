La fruticultura brasileña exhibe su modelo de bajas emisiones en Fruit Attraction São Paulo 2026

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fruticultura brasileña, especialmente la desarrollada en el Valle del São Francisco, exhibirá su modelo de bajas emisiones en Fruit Attraction São Paulo 2026, que se celebrará del 24 al 26 de marzo en el São Paulo Expo, ha informado Ifema Madrid en un comuniado.

Organizada por Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil, la feria llega a su tercera edición consolidada como el principal evento de la cadena de frutas y hortalizas del hemisferio sur y como una plataforma global para la fruticultura brasileña.

Con un alto nivel tecnológico, este modelo se ha consolidado como "un referente mundial que combina productividad, diversidad, calidad, generación de negocio y empleo, y compromiso ambiental".

"El desarrollo de sistemas agroforestales, el uso creciente de energías renovables, la adopción de materias primas para la generación de energía limpia, la optimización de insumos y recursos naturales o la recuperación de suelos degradados son algunos ejemplos de este avance", ha explicado Zacarias Ribeiro, consultor ESG de Abrafrutas --patrocinadora principal de Fruit Attraction São Paulo 2026--.

Además, ha señalado que "la cadena productiva de la fruta tiene un enorme potencial para integrar de forma cada vez más estrecha producción y bosques, no solo en el Semiárido -combinando especies nativas de la Caatinga con frutales tropicales-, sino también en otras regiones del país".

En este modelo, el productor cuenta con recursos financieros a corto y medio plazo gracias a la comercialización de sus frutas y, a largo plazo, puede beneficiarse también de mecanismos de crédito de carbono derivados del componente forestal. Se trata de un ejemplo real de sostenibilidad que abarca simultáneamente las dimensiones sociales, económicas y ambientales.

FRUIT ATTRACTION SÃO PAULO 2026

Impulsada por la agenda climática y el foco de la COP 30, esta temática será analizada en profundidad durante Fruit Attraction São Paulo 2026.

La última edición reunió a más de 16.300 visitantes y 400 marcas expositoras de más de 50 países, generó más de 1.500 reuniones de negocio y ocupó 15.000 metros cuadrados, de exposición, un 66% más que en 2024.

En su próxima edición, la feria ampliará su superficie expositiva para abarcar todos los eslabones del sector, desde insumos y maquinaria agrícola hasta equipamientos de poscosecha, logística, embalajes, tecnologías digitales y cadena de frío.

Con la participación de las principales regiones productoras de fruta de Brasil, la programación incluirá novedades en sus espacios habituales, como el Fruit Forum -dedicado a contenidos y conocimiento técnico-, el Cooking Show, centrado en experiencias gastronómicas, y la Rodada de Negócios, el programa de reuniones B2B destinado a generar nuevas oportunidades comerciales.