Fuchs Schmitt, CIRCU o Marinette Saint-Tropez, algunas de las empresas que se suman a Momad

Momad. - IFEMA MADRID

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) - Ifema Madrid acogerá la nueva edición de Momad, la cita de la industria de la moda que incorporará empresas como Fuchs Schmitt, CIRCU o Marinette Saint-Tropez del 5 al 7 de febrero.

La Feria Internacional de Moda en Madrid ha alcanzado una ocupación superior al 90% en el pabellón 10 de Ifema. Además, contará con más de 200 marcas, procedentes de España, Francia, Alemania, Portugal o Grecia, entre otros mercados europeos. Así, pretende convertirse en el "gran" escaparate donde descubrir colecciones, tendencias y establecer relaciones comerciales, ha explicado la organización en un comunicado.

En este sentido, la edición de febrero mostrará una fotografía del sector al contar con una oferta expositiva que combina marcas consolidadas y nuevas incorporaciones. Momad reunirá propuestas que reflejan el "dinamismo creativo" de la moda española, junto a firmas europeas que apuestan por el diseño, la identidad de marca y una producción cada vez más alineada con criterios de calidad y sostenibilidad.

Entre las marcas ya confirmadas figuran nombres del panorama nacional como Alba Conde, Escorpión, Victoria by Vicky Martín Berrocal, Vilagallo o Surkana, que aportarán una visión amplia de la moda actual, con propuestas comerciales y colecciones de carácter "creativo" y de diseño.

Además, se suman nuevas incorporaciones como Fuchs Schmitt, especializada en moda outwear; CIRCU, con propuestas de moda baño, o Marinette Saint-Tropez, reconocida por su estilo femenino de inspiración "mediterránea". De esta forma, las nuevas propuestas buscan ampliar la variedad del conjunto expositivo.

Momad volverá a celebrarse en coincidencia con Bisutex e Intergift para configurar una convocatoria de "alto valor" para el canal profesional.