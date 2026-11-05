Publicado 05/11/2026 12:52

Garbizu Collar + BeAr diseñarán el espacio de invitados de Arco con su proyecto 'Lenguaje. Jardín de Fragmentos'

Proyecto ganador del espacio de invitados de Arco Madrid 2026
Proyecto ganador del espacio de invitados de Arco Madrid 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudios Garbizu Collar + BeAr diseñarán el espacio de invitados 'guest lounge' de la feria Arco Madrid 2027, que se celebrará en Ifema Madrid entre el 3 y el 7 de marzo, con su proyecto 'Lenguaje. Un jardín de fragmentos', elegido por el jurado de la convocatoria organizada por la feria junto al Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y la revista AD.

La propuesta plantea transformar el espacio de invitados en un jardín de arquitecturas, objetos y lugares de encuentro en el que convivirán elementos clásicos y contemporáneos, así como referencias monumentales y domésticas. El diseño se articulará mediante un damero que recorrerá suelos y paredes y formará estancias y ambientes.

Sobre esa estructura se distribuirán pequeñas arquitecturas que evocan espacios familiares, entre ellas un palacio construido con rollos de moqueta, además de zonas destinadas al encuentro, el descanso y la restauración, según han precisado los organizadores en un comunicado.

Los autores reivindican el uso de elementos como la geometría, la proporción, el color, la luz y los materiales disponibles para crear este espacio. La propuesta hará uso de materiales habituales en este tipo de ferias, como la moqueta y los tableros de madera, que ahora tomarán nuevas funciones con su disposición, repetición y ensamblaje.

Uno de los aspectos que los organizadores del proyecto más destacan es su carácter reutilizable, pues el sistema de montaje permitirá recuperar los materiales al finalizar la feria y destinarlos a otros usos, de modo que el espacio desaparecerá tras Arco Madrid y sus elementos continuarán su ciclo de vida.

El jurado ha estado integrado por el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Reputación Corporativa de Cosentino, Santiago Alfonso; el director de Arco Madrid, Gonzalo Cabrera; el miembro del Comité Organizador de la feria Pedro Maisterra; la directora de AD, Maite Sebastiá; el ganador del proyecto del año pasado, Pablo Sequero; y el director de Proyectos Internacionales del FMRE, Pedro Vargas.

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