Garbizu Collar + BeAr diseñarán el espacio de invitados de Arco con su proyecto 'Lenguaje. Jardín de Fragmentos'

Proyecto ganador del espacio de invitados de Arco Madrid 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudios Garbizu Collar + BeAr diseñarán el espacio de invitados 'guest lounge' de la feria Arco Madrid 2027, que se celebrará en Ifema Madrid entre el 3 y el 7 de marzo, con su proyecto 'Lenguaje. Un jardín de fragmentos', elegido por el jurado de la convocatoria organizada por la feria junto al Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y la revista AD.

La propuesta plantea transformar el espacio de invitados en un jardín de arquitecturas, objetos y lugares de encuentro en el que convivirán elementos clásicos y contemporáneos, así como referencias monumentales y domésticas. El diseño se articulará mediante un damero que recorrerá suelos y paredes y formará estancias y ambientes.

Sobre esa estructura se distribuirán pequeñas arquitecturas que evocan espacios familiares, entre ellas un palacio construido con rollos de moqueta, además de zonas destinadas al encuentro, el descanso y la restauración, según han precisado los organizadores en un comunicado.

Los autores reivindican el uso de elementos como la geometría, la proporción, el color, la luz y los materiales disponibles para crear este espacio. La propuesta hará uso de materiales habituales en este tipo de ferias, como la moqueta y los tableros de madera, que ahora tomarán nuevas funciones con su disposición, repetición y ensamblaje.

Uno de los aspectos que los organizadores del proyecto más destacan es su carácter reutilizable, pues el sistema de montaje permitirá recuperar los materiales al finalizar la feria y destinarlos a otros usos, de modo que el espacio desaparecerá tras Arco Madrid y sus elementos continuarán su ciclo de vida.

El jurado ha estado integrado por el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Reputación Corporativa de Cosentino, Santiago Alfonso; el director de Arco Madrid, Gonzalo Cabrera; el miembro del Comité Organizador de la feria Pedro Maisterra; la directora de AD, Maite Sebastiá; el ganador del proyecto del año pasado, Pablo Sequero; y el director de Proyectos Internacionales del FMRE, Pedro Vargas.