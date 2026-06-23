Genera y Matelec abren la convocatoria de la Galería de Innovación

Matelec - IFEMA MADRID

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, el proyecto que integran las ferias Genera y Matelec organizadas por Ifema Madrid, ha abierto la convocatoria de la duodécima edición de la Galería de Innovación, una iniciativa que busca identificar y dar visibilidad a los proyectos o equipos que están impulsando la evolución tecnológica del sector energético y eléctrico.

En concreto, es un espacio para el reconocimiento del talento y la innovación, con proyectos o equipos que destacan por su grado de novedad, su viabilidad técnica y su contribución a la eficiencia energética, la electrificación y el desarrollo de energías renovables, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

La convocatoria está dirigida tanto a empresas expositoras como a centros de investigación, universidades y otras entidades públicas y privadas que desarrollen proyectos o equipos con potencial de aplicación real en el mercado.

Las candidaturas deberán reflejar avances relevantes en ámbitos como la optimización del consumo energético, la integración de fuentes renovables, la digitalización de infraestructuras, el almacenamiento energético o la evolución de las instalaciones eléctricas. También se valorará especialmente su grado de madurez y su capacidad de llegar al mercado.

Así, reunirá proyectos de investigación, "con un claro componente de innovación tecnológica, desarrollados por empresas expositoras y organismos públicos y privados", y equipos innovadores de los expositores de Genera 2026 y Matelec 2026 que incorporen "mejoras tecnológicas significativas".

Los finalmente seleccionados formarán parte de la Galería de Innovación durante la celebración de Genera y Matelec, donde contarán con un espacio expositivo diferenciado y una importante proyección ante profesionales, empresas e inversores.

Las bases de participación, así como los plazos y requisitos para la presentación de candidaturas, están disponibles en las páginas web oficiales de Genera y Matelec.

Con esta convocatoria, desde Ifema Madrid han subrayado que la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización "refuerza el papel de este encuentro como plataforma de aceleración de la innovación, en un contexto marcado por la urgencia de avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles, digitales y resilientes".