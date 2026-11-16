Genera y Matelec reunirán a más de 750 empresas, con un 25% internacionales

Matelec - IFEMA MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ferias Genera y Matelec reunirán a más de 750 empresas, un 25% de ellas internacionales, del 24 al 26 de noviembre en Ifema Madrid, en el marco de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización.

La convocatoria contará con compañías vinculadas a las energías renovables, la electrificación, las redes, el almacenamiento, la eficiencia energética y las instalaciones, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Entre los países de procedencia destacan Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Turquía. También participarán empresas de mercados como Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Dinamarca, Grecia, India, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suiza y Taiwán.

La representación internacional abarcará distintos segmentos de la cadena de valor, con fabricantes y proveedores de energía solar, almacenamiento, inversores, componentes eléctricos, iluminación, automatización, movilidad eléctrica, transformadores, cableado y soluciones digitales.

REDES, ALMACENAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN

Europa será uno de los principales ámbitos de procedencia de las empresas internacionales. Su participación permitirá abordar retos compartidos como el refuerzo de las redes eléctricas, el desarrollo del almacenamiento, la electrificación de edificios y procesos industriales, la eficiencia energética y la expansión de las renovables.

En Genera, la presencia internacional estará especialmente vinculada a la energía fotovoltaica, el almacenamiento energético, los inversores, las estructuras, la gestión de energía y la digitalización.

Por su parte, Matelec contará con compañías europeas y asiáticas de material eléctrico, componentes, iluminación, automatización, instrumentación, cableado y equipamientos relacionados con la electrificación y la movilidad.

La organización ha enmarcado esta participación exterior en la evolución del mercado español. Según los datos del Informe Sectorial 2026 de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) recogidos en el comunicado, los fabricantes alcanzaron en España una facturación de 9.745 millones de euros en 2025, un 10,5% más que el año anterior.

Las ventas en el mercado nacional crecieron un 9,2%, hasta los 6.237 millones de euros, mientras que las exportaciones aumentaron un 12,9%, hasta los 3.507 millones, y representaron el 36% de las ventas del sector.

Además, el 75% de las empresas asociadas a AFME dispone de soluciones para energías renovables y eficiencia energética, mientras que el 57,7% cuenta con oferta vinculada a la movilidad eléctrica y las infraestructuras de recarga.