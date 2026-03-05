Global Mobility Call y Faconauto se alían para impulsar un gran evento de la movilidad sostenible en Europa

Global Mobility Call y Faconauto se alían para impulsar el principal evento de la movilidad sostenible en Europa - IFEMA MADRID

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call (GMC), organizado por Ifema Madrid, y Faconauto han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de "consolidar Madrid como un hub estratégico de la movilidad sostenible en Europa".

En concreto, esta colaboración público-privada busca visibilizar soluciones innovadoras, así como promover un intercambio de conocimiento y facilitar la puesta en marcha de proyectos conjuntos, ha explicado el consorcio en un comunicado.

En este sentido, la movilidad atraviesa una transformación estructural, marcada por la transición energética, la reconfiguración del transporte urbano, la irrupción de nuevas tecnologías y el papel de las administraciones públicas.

Frente a esto, GMC celebrará su cuarta edición del 9 al 11 de junio de 2026 en Ifema Madrid, donde analizarán los desafíos del sector. Además, lo hará de forma simultánea con las ferias Tecma, SRR, Sociocare y el Foro de las Ciudades

GMC, UN ESPACIO DE ANÁLISIS Y CONEXIÓN

La cuarta edición de GMC, pretende impulsar la colaboración entre administraciones públicas, asociaciones sectoriales, industria, operadores y agentes tecnológicos. También, busca potenciar la conexión entre empresas, la creación de alianzas y el desarrollo de proyectos dentro del ecosistema de la movilidad.

Asimismo, el encuentro reunirá a responsables institucionales, expertos, operadores de transporte representantes de la industria y compañías tecnológicas. Los expertos analizarán cuestiones como la electrificación y las infraestructuras de recarga, la movilidad urbana y el transporte público o la multimodalidad.

Por otro lado, se abordarán otras cuestiones como el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión inteligente de datos. A estos, se suman otros ámbitos como la seguridad vial, la accesibilidad, la financiación y la gobernanza de los ecosistemas del sector. Todos estos ejes articularán el programa de conferencias de GMC 2026.

PALABRAS DE LOS RESPONSABLES

Así, el director de GMC, David Moneo, ha celebrado la alianza con Faconauto, pues considera que esta red de concesionarios va a actuar como "nexo" entre la industria, las administraciones públicas y el usuario final.

"Su capilaridad territorial y su conocimiento directo del mercado aportan una visión práctica y realista sobre la implantación de nuevas tecnologías, la electrificación y el impacto de las políticas públicas", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha expresado que esta colaboración responde a la convicción de que "la movilidad sólo puede abordarse con una visión integral, ambiciosa y colaborativa".

"GMC ha demostrado que entiende la transformación que vive el sector desde todas sus dimensiones, industrial, tecnológica, urbana, social y económica, sin dejar fuera a ninguno de los actores que forman parte del ecosistema", ha destacado.